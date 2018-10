Stiri pe aceeasi tema

- Universitațile s-au intrecut in oferte pentru a-i atrage pe cei mai buni absolvenți de liceu. Șefii de promoție și elevii de 10 la Bacalaureat primesc la Brașov laptopuri, cazare și o masa gratuita, in timp ce la Timișoara olimpicii au fost admiși pe locuri bugetate și primesc cazare gratuita, potrivit…

- Mamele cu venituri reduse vor primi produsele necesare ingrijirii nou-nascutului in primul trimestru de viata, a anuntat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila. „Ne preocupa permanent si situatia persoanelor care sunt supuse riscului de saracie, excluziune sociala si de marginalizare. Venim astazi in…

- Cu prilejul inceperii noului an școlar municipalitatea clujeana a acordat ghiozdane și rechizite elevilor aflați in evidențele Direcției de Asistența Sociala și Medicala a Primariei Cluj-Napoca. Dintre cele 500 de ghiozdane cu rechizite pentru școlari achiziționate de Primaria Cluj-Napoca in acest an,…

- Elevii din invațamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat sau autorizat, beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, am aflat de la CFR…

- Elevii din clasa pregatitoare vor beneficia și in acest an de rechizite și ghiozdane gratuite din partea autoritații locale. Proiectul a fost implementat la inițiativa primarului Catalin Cherecheș și are loc pentru al patrulea an consecutiv. Acțiunea „Primul meu ghiozdan” va demara din 11 septembrie,…

- Zeci de mii de elevi PRIMESC O VESTE TERIBILA in vacanța. Din 2020, cei care vor fi in clasa a VIII a, nu mai au scapare! Elevii de clasa a VIII-a vor avea o noua materie, deocamdata optionala, dar care va deveni obligatorie din anul 2020. Mai exact, li se vor preda notiunile de baza ale Educatiei Financiare,…

- Elevii cu o situație materiala precara vor primi rechizite din partea autoritaților locale din Targu Jiu. Pachetele vor consta in toate cele necesare elevilor la inceput de an școlar. Pentru ca bugetul este cu mult mai mare fața de anul trecut, autoritațile vor pune un accent mai mare pe…

- Guvernul a aprobat, joi, 12 iulie, acordarea de stimulente financiare de cate 1.000 de lei pentru absolventii cu media 10 la Evaluarea Nationala si cate 3.000 de lei pentru cei cu 10 la Bacalaureat. Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului vor beneficia de aceste stimulente 345 de absolventi de…