Stiri pe aceeasi tema

- Un grup indian, cu o cifra de afaceri de cinci miliarde de dolari, a inaugurat, la Timisoara, primul sau centru de dezvoltare din Romania. Furnizor de top de servicii și soluții de transformare digitala, consultanța și remodelarea proceselor de business prin soluții IT, indienii se vor concentra, in…

- In aceste zile are loc la Timișoara prima ediție a Co(art), un eveniment inedit dedicat atat artiștilor, cat și programatorilor. In primele doua zile de eveniment au avut loc ateliere conduse de artisti și programatori recunoscuți precum Ioana Vreme Moser, Anna Dumitriu, Alex May, Kazik Pogoda, Joreg…

- In cea de a doua parte a acestei luni, la Timisoara va sosi o delegatie de afaceri condusa de Biroul Economic si Comercial al Regiunii Valonia de pe langa Ambasada Belgiei la Bucuresti – Agenția Valonă pentru Export și Investiții (AWEX), impreuna cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest…

- „Noaptea cercetatorilor” este un eveniment anual, ce se organizeaza, vineri 27 septembrie, in peste 350 de orașe europene, pentru a sarbatori cunoașterea, descoperirile și beneficiile cercetarii. Evenimentele sunt organizate cu finanțarea Uniunii Europene, prin programul Orizont2020, de catre un consorțiu…

- Universitatea de Vest din Timișoara ii invita, și in aceasta toamna, pe timisoreni la ineditul festival organizat de studenții UVT cu ocazia deschiderii anului scolar. Aflat la a treia ediție, UNIVIBES iși propune sa va ofere o deschidere a anului universitar altfel, care sa promoveze arta și cultura…

- Ziua Mondiala a Fizioterapiei va fi sarbatorita si la Timisoara, la Centrul Regional de Afaceri. Aici are loc, pe 8 septembrie, workshop-ul Althletic Walking, o actiune derulata de Colegiul Fizioterapeutilor Timis-Arad. Data de 8 septembrie este declarata Ziua Mondiala a Fizioterapiei. Cu acest prilej,…

- De mai mult de o saptamana, Aradul se confrunta cu revenirea pestei porcine africane, iar Timisul este in pericol iminent ca virusul bolii sa ajunga si in judetul nostru. Un important om de afaceri aradean, cu afaceri in domeniul agro si mai multe magazine si in Timisoara, acuza autoritatile din judetul…

- Universitatea de Vest din Timișoara a ratat dramatic calificarea in semifinalele Campionatul European Universitar de fotbal, ce are loc in Spania, la Madrid. Banațenii au cedat aseara cu 1-0 in fața turcilor de la Bahceșehir University Istanbul. Echipa ce reprezinta Romania a condus pana in ultima etapa…