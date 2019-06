Stiri pe aceeasi tema

- DNA anunța ca ii trimite in judecata din nou pe Elena Udrea și pe jurnalistul Dan Andronic pentru trafic de influența și spalare de bani, respectiv marturie mincinoasa. Asta dupa ce anterior, judecatorii...

- Procurorii DNA au anunțat luni ca i-au trimis din nou in judecata pe fostul ministru Elena Udrea și pe omul de afaceri Dan Andronic. Anchetatorii au reinstrumentat dosarul care, in camera preliminara, judecatorii Inaltei Curți au anulat o parte din probe. Elena Udrea este acuzata de trafic de influența…

- La data de 24 iunie 2019, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus retrimiterea in judecata a inculpatilor: UDREA ELENA GABRIELA, membru al Guvernului la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor…

- La data de 24 iunie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus retrimiterea in judecata a inculpaților:Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni…

- La termenul de joi, in dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, in care sunt acuzați Elena Udrea, Ioana Basescu și Dan Andronic, completul de judecata a anunțat amanarea procesului din motive obiective. Judecatorul se va pensiona și cauza va fi judecata de un alt complet pe 12 septembrie.,,Judecatorul…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au achitat, luni seara, pe Calin Popescu Tariceanu, fiind mentinuta decizia din prima instanta. A existat o opinie separata, in sensul rejudecarii cauzei. In acest dosar, Tariceanu a fost achitat, in mai 2018, in prima instanta. In 2016, procurorii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.

- Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, își afla sentința în dosarul în care este acuzat de marturie mincinoasa cu privire la retrocedarea nelegala a unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa.