El Periodico: Farage și Partidul Brexit se bazează pe o mare victorie la alegerile europene în detrimentul conservatorilor Numele nu este original, dar este eficient. Partidul Brexit domina sondajele și campania pentru alegerile europene din Marea Britanie. Înca o data, Nigel Farage a intrat în scena pentru a arunca în aer sistemul politic britanic, profitând de pasa proasta a acestuia. Noua formatiune politica a eurofilului, admirator al lui Donald Trump și sustinut de milionarul dubios Arron Banks, se afla în frunte și cu o marja larga în intențiile de vot pentru 23 mai. Partidul Brexit ar putea obtine aproape cincizeci de deputați europeni relateaza El Periodico citat de Rador.



