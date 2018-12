Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti vietnamezi au murit si 12 persoane au fost ranite, vineri, intr-un atac cu bomba asupra autobuzului in care se aflau, in apropierea piramidelor de la Gizeh, in Egipt, a anuntat Ministerul de Interne de la Cairo, relateaza AFP si Reuters.

- Un autobuz plin cu turiști a explodat vineri, in Cairo, Egipt. Din primele informații se pare ca mai multe persoane au decedat, scrie BBC. Explozia a avut loc in sudul orașului, in cartierul Giza care...

- Poliția marocana a arestat, marți, un barbat suspectat de moartea a doua turiste din Norvegia și Danemarca, aflate intr-o drumetie in Munții Atlas, si prezentau rani de cuțit la gat, a anuntat Ministerul marocan de Interne, relateaza Reuters preluata de mediafax. Corpurile celor doua turiste…

- Este o "mobilizare mai slaba" si, prin urmare, "o mobilizare a huliganilor mai slaba", a declarat purtatoarea de cuvant a politiei, Johanna Primevert, pentru BFMTV, adaugand ca "politia ramane mobilizata". Circa 60 de persoane au fost arestate, mult mai putin fata de cele 500 de arestari inregistrate…

- Situatia era tensionata sambata dupa amiaza in cartierul Palatului Elyseacute;e din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a i dispersa pe manifestatii miscarii 39;vestelor galbene 39;, care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, scrie Agerpres.ro.…

- Cocktail Holidays, companie de turism detinuta de familia Goicea, continua in aceasta iarna charterele spre Egipt, lansand curse charter speciale Bucuresti - Cairo, Bucuresti – Luxor pentru Craciun si Revelion, dar si Bucuresti – Hurghada de sarbatori, dar si in prima saptamana din ianuarie.

- Croatia se asteapta sa indeplineasca criteriile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen de libera circulatie pana la finalul acestui an si spera sa devina membra in 2020, a afirmat marti Terezija Gras, secretar de stat in Ministerul de Interne croat, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Croatia…

- Autoritatile turce au arestat, vineri, 88 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), anunta Ministerul turc de Interne, citat de site-ul agentiei Reuters preluata de mediafax. Arestarile au fost efectuate in cursul unor operatiuni…