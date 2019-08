Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiunile americane impuse Iranului și Venezuelei au determinat creșterea cererii de petrol rusesc, ceea ce a adus in buzunarele producatorilor ruși venituri mai mari cu peste 905 milioane de dolari...

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu 5% din cauza datelor economice sub asteptari din China si Europa, care au reaprins temerile legate de incetinirea cererii globale. Cotaţia petrolului Brent a scăzut cu până la 4,7%, la 58,4 dolari pe baril, anulând în totalitate…

- Miscarea de Nealiniere - fondata in timpul Razboiului Rece, in 1961, la Belgrad - respinge "unilateralismul" ca instrument al politicii externe precum si "masurile adoptate unilateral de anumite state care pot care conduce la erodarea si incalcarea Cartei ONU, a dreptului international si a drepturilor…

- Sanctiunile impotriva Iranului vor fi in curand "inasprite considerabil", a avertizat miercuri presedintele american Donald Trump, dupa ce Teheranul a anuntat ca rezervele sale de uraniu imbogatit au depasit limita impusa de acordul de la Viena din 2015, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Iranul…

- 'Natiunea iraniana este in cautare de demnitate, de independenta si de progres, si acesta este motivul pentru care presiunile inamicilor cruzi nu au niciun efect asupra iranienilor', a afirmat ayatollahul Khamenei intr-un discurs, conform extraselor difuzate de biroul sau de presa prin Twitter.'Frumoasa…

- Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare…

- Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producator mondial de biciclete, a inceput sa isi mute din China spre Taiwan productia destinata pietei din SUA inca din luna septembrie a anului trecut, imediat ce l-a auzit pe Donald Trump ca intentioneaza sa introduca tarife vamale suplimentare…