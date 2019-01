Cotidianul The Washington Post a anuntat joi ca va lansa pe site-ul sau o pagina in limba araba ce va reuni traduceri ale editorialelor, articolelor de opinie si relatarilor corespondentilor externi, transmite AFP. Aceasta pagina va permite ''intinderea razei de actiune a jurnalismului The Washington Post la cititori din intreaga lume'' si publicarea ''traducerilor de nivel inalt ale textelor pertinente pentru un public vorbitor de araba'', a explicat cotidianul american. Pagina in limba araba a editiei online a publicatiei The Washington Post va cuprinde articolele…