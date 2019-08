Ediţia aniversară Untold s-a deschis cu un foc impresionant de artificii – VIDEO Unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa a ajuns la cea de-a cincea ediție si promite sa fie de neuitat pentru fanii festivalului. Organizatorii au pregatit participanților o ediție legendara, "care va depași tot ceea ce au trait în cele patru ediții de pâna acum", promit acestia. Oficial, Untold 2019 s-a deschis în noaptea de joi spre vineri la ora 1.30 cu un imens foc de artificii. Festivalierii au intrat într-o lume plina de magie si culoare. Scena principala are peste 1.500 de mp de ecran led, iar decorul însumeaza… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

- Cea de-a cincea editie a Festivalului Untold de la Cluj-Napoca a debutat joi si are ca invitati nume mari ale muzicii, precum Robbie Williams, Armin van Buuren, David Guetta si Martin Garrix, pe una dintre cele mai mari scene de concerte din Europa.

