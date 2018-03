Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta casa costa doar 10.000 de de dolari și poate fi construita in 24 de h. O companie din SUA a prezentat oficial casa care se poate construi in cel mult 24 de ore. Firma din Texas folosește tehnologia de printrare 3D pentru a ridica construcția. Potrivit CBS Local, este vorba despre o locuința…

- Elon Musk a declarat recent ca primele zboruri catre Marte vor avea loc in 2019. ''Cred ca vom putea realiza zboruri scurte in prima parte a anului viitor,'' a declarat Musk in cadrul festivalului South by South West din Austin, Texas.

- Mai multe pachete cu bomba au ucis doua persoane și au ranit alte doua in ultimele zece zile in Austin, capitala statului Texas, in plina desfașurare a unui mare festival. Experții afirma ca este vorba de mana unor profesioniști.

- “M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”. Sunt cuvintele pline de durere ale sotiei romanului ucis cu lovituri de cutit vineri, in Venetia, tot de un roman, pe care il gazduia si il ajutase sa obtina si un loc de munca. Victima este din orasul Negru Voda si era…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- ​Elon Musk spune ca in 2019 vor avea loc primele teste cu nava care in viitor ar trebui sa ajunga si pe Marte si chiar sa duca oameni acolo, pentru a forma o colonie. Visul nebunesc al lui Musk a fost criticat de multi, iar omul de afaceri a admis acum ca termenele pe care le da sunt "optimiste". Musk…

- SPRIJIN… SSC Farul Constanta, echipa suporterilor constanteni, a dat startul unei noi actiuni de sprijinire a vasluianului Ion Anton, fost portar la Farul Constanta in perioada 1988-1992. Vestea ca fost golkeeper al echipei de la malul marii sufera de o boala incurabila, i-a mobilizat pe suporterii…

- Vestea momentului in presa mondena! Dupa ce s-a vehiculat ca se despart, un detaliu incredibil a ieșit la iveala despre Beyonce și celebrul artist Jay-Z, la scurt dupa ce acesta a fost declarat cel mai bogat rapper din lume!

- Maria Shriver a lansat al 8-lea carte, un volum de memorii in care face dezvaluiri despre viața sa de dupa divorțul de Arnold Schwarzenegger . Intitulata „I’ve Been Thinking . . .: Reflections, Prayers, and Meditations for a Meaningful Life”, cartea e scrisa sub forma unui jurnal in care prezinta concepția…

- Unul dintre sportivii clujeni care a urcat pe podiumul Olimpic, Stefan Tasnadi, s-a stins din viața. ”Stefan Tasnadi a fost unul dintre sportivii care au dus Clujul pâna pe podiumul Olimpic, obtinând medalia de argint la Olimpiada din 1984,…

- Codrin Scutaru, fost secretar de stat si consilier al Primului Ministru, a fost numit deputy managing director al sucursalei din Romania a McGuireWoods Consulting, una dintre cele mai importante companii de afaceri publice din SUA "Numirea lui Codrin Scutaru in functia de deputy…

- In luna martie, vor veni vești mari pentru nativii unei zodii. Doamnele sub respectivul semn vor primi rezultatul unui test de sarcina și vor fi pe punctul de a-și intemeia o familie sau de a o extinde pe una care este deja existenta.

- Un studiu realizat de neurologii de la University of California pe o perioada de 15 ani pe 1700 de persoane peste 90 de ani arata ca persoanele care au consumat in jur de doua pahare de bere sau vin pe zi au avut cu 18 % mai mici șanse de a muri prematur, scrie Chicago Tribune. In același timp, subiecții…

- "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baieței. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a declarat Adrian…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa, scrie agerpres.ro. Joe Biden s-a exprimat la Austin…

- Vesti extraordinar de bune pentru fanii Ramonei Gabor. Frumoasa bruneta le-a dat fanilor din Romania marea veste pe care acestia o asteptau de mult timp. Ramona Gabor se pregateste sa vina in Romania.

- Vestea ca perioada care il tine departe de competitiile de tenis s-a scurtat, prin decizia unui tribunal independent, nu avea cum sa fie primita altfel decat cu bucurie de Ilie Nastase. Fostul campion de la Roland Garros a transmis un mesaj, in ziua in care s-a aflat rezultatul apelului pe care l-a…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Emisiunea 'El Programa de Ana Rosa' a postului de televiziune privat Telecinco a publicat o serie de mesaje adresate marti seara de catre Carles Puigdemont lui Toni Comin, fost membru al guvernului catalan destituit de Madrid. In aceste mesaje, Carles Puigdemont comenteaza amanarea sedintei…

- LIVE Care sunt provocarile pieței muncii in 2018 Invitat in studioul Realitatea FM Cluj, de la ora 13:00, Claudia Indreica, managing partner al companiei de resurse umane Psihoselect. De acelasi autor Te casatoresti in 2018? Primaria Cluj propune o noua locatie pentru cununiile civile Dr. Quinn:…

- Vestea inceperii unui proces de infratire menit sa consolideze si mai mult relatiile romano-americane ar trebui sa incurajeze firmele romanesti sa participe la misiunea din martie si sa valorifice oportunitatile si deschiderile puse la dispozitie. Semnarea acordului bilateral este considerat un pas…

- Cum a scapat cu viata o fetita de cinci ani MUSCATA de un SARPE cu CLOPOTEI Fetita, de 5 ani, se afla cu familia într-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, când un diamantin occidental, printre cei mai raspânditi serpi cu clopotei din America de Nord,…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Mica, dar voinica. Este vorba despre cea mai marunta musca din lume, botezata in cinstea actorului american Arnold Schwarzenegger. Biologii sustin ca structura corpului insectei le-a amintit de musculatura artistului.

- Ultimele meciuri din Continental Shield au stabilit si echipele care se vor intalni in ultimul tur eliminatoriu din drumul spre grupele Challenge Cup. Timisoara a trecut de Batumi cu doua victorii si acum va intalni o echipa din Germania. Cei de la Heidelberg au trecut surprinzator, de italienii…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Eveniment rar in Vrancea, la Maternitatea Spitalului Județean Focșani: o vranceanca a nascut tripleți și nu dintr-o inseminare artificiala, așa cum se intimpla in majoritatea cazurilor de acest gen, ci a fost o sarcina normala. Toți nou-nascuții sunt fete, cea mai mica avand 900 de grame. Pentru ca…

- Kendrick Lamar iși va lansa linia de sneakers realizata in colaborare cu Nike Cortez in seara decernarii premiilor Grammy 2018. Vestea boom pentru iubitorii de sneakers și fanii rapper-ului vine in contextul in care Kendrick Lamar este nominalizat anul acesta la șapte categorii ale premiilor Grammy.…

- Vestea ca tanara mamica diagnosticata cu cancer in ziua care a nascut a murit i-a socat pe toti cei care o cunosteau si care s-au implicat in a o ajuta sa stranga banii pentru tratament. Cristina Manea a pierdut lupta cu boala nemiloasa.

- Adriana Bahmuteanu a inceput anul cu un anunt-soc! Vedeta si-a dat demisia de la Antena Stars si se retrage, cel putin temporar, din televiziune. Potrivit unor surse, se pare ca vedeta are motive intemeiate pentru care a luat aceasta decizie radicala. Ea are probleme de sanatate si nu mai poate continua…

- El s-a nascut pe 1 martie 1989, este originar din Beaumont, Texas și a absolvit universitatea Tulane, in anul 2011, informeaza siteul oficial al CSM CSU Oradea. Richard a semnat un contract pentru actualul sezon competitional. „Jucatorul nord-american se evidențiaza prin agresivitatea…

- Anda Maleon ar fi cazut intr-o depresie ce s-a accentuat in ultimele luni, dupa ce in vara ar fi primit un verdict crunt de la medici. Prietenii au dezvaluit motivul din cauza caruia sotia directorului BCU Iasi ar fi suferit si care ar fi impins-o sa faca gestul crunt.

- Carlos Sainz este un caștig pentru Formula 1 și un pilot ce se poate lupta pentru victorii cu un monopost potrivit, acesta reușind multe clasari in puncte in cele trei sezoane in Marele Circ. Pilotul spaniol a terminat sezonul F1 2017 la Renault F1 Team (prima sa cursa cu echipa franceza find in Austin,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-a propus sa modifice regulamentul de taximetrie din București. Edilul vrea ca serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile autorizate de Primaria Municipiului Bucuresti.

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamantul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, informeaza AFP. NASA informeaza ca, totusi, niciuna dintre cele opt planete nu ar putea gazdui forme…