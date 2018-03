Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar de testoasa cu picioare rosii furat de la o gradina zoologica din Scotia a fost readus in spatiul din care a disparut luna trecuta, relateaza marti Press Association. Testoasa Huck a...

- Gradina zoologica din Edinburgh a anuntat ca suspenda in acest an tentativele de inmultire in captivitate a exemplarelor de panda gigant pentru a le permite ingrijitorilor sa afle motivul pentru care acest program de reproductie a esuat.

- Justin Timberlake a postat pe o retea de socializare o fotografie in care apare alaturi de fiul sau, Silas, inainte de a porni intr-un amplu turneu, potrivit Press Association. Cantaretul american, care va sustine o serie de concerte pentru promovarea celui mai recent album, ''Man…

- Actrita Olivia Munn a infirmat zvonurile potrivit carora ar fi inceput o relatie cu Justin Theroux, la doar cateva saptamani dupa ce acesta s-a despartit de Jennifer Aniston, informeaza Press Association. Vedeta a spus ca nu este ''stilul ei'' sa iasa la intalniri cu fostii iubiti ai…

- Un urangutan in varsta de 22 de ani a fost filmat in timp ce tragea din tigara aprinsa aruncata in directia sa de un vizitator, intr-o gradina zoologica din Indonezia. Imaginile cu Ozon, numele maimutei fumatoare de la gradina zoologica din Bandung, la aproximativ 150 de kilometri sud-est de capitala…

- Pe durata gerurilor puternice care s-au lasat peste Moldova la inceputul primaverii, la gradina zoologica de la Chișinau s-a instalat o acalmie temporara - doar lupii și rișii se incalzesc la razele rare de soare. Inceputul primaverii in Moldova a fost unul cumplit - cu inghețuri și ninsori ingrozitoare.…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Cantaretul Ed Sheeran este artistul care ocupa primul loc in topul muzicienilor cu cele mai mari vanzari de discuri pe plan global in 2017. Artistul britanic i-a devansat in acest clasament pe rapperul canadian Drake si cantareata americana Taylor Swift, au anuntat luni reprezentantii Federatiei Internationale…

- Jennifer Lopez le-a urat ''La multi ani'', cu ocazia celei de-a zecea aniversari, gemenilor sai Max si Emme care ''i-au schimbat viata pentru totdeauna'', informeaza Press Association. Cantareata si actrita a postat trei montaje video pe Instagram, unul dedicat gemenilor…

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Doi romani au fost arestați in Germania, fiind acuzați ca au furat și apoi au omorat o capra gestanta de la o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Cei doi au fost surprinși duminica in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide. Imediat, polșițiștii i-au arestat pe cei doi, sub privirile intrebatoare…

- Doi cetateni romani au fost arestati fiind acuzati ca au furat si omorat o capra gestanta de la o mini-gradina zoologica din Berlin destinata copiilor, informeaza HotNews.ro, citand Deutsche Welle. Uciderea caprei de Angora vine la cateva saptamani dupa ce ...

- O capra de Angora gestanta a fost ucisa la o gradina zoologica din Berlin. Cazul șocant s-a petrecut la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita taiata in tufișuri. Doi romani au fost arestați in acest caz. Cei doi suspecți sunt acuzați de furtul și macelarirea animalului.…

- Trompita, un elefant ajuns la venerabila varsta de 57 de ani, principala atractie de la gradina zoologica din Guatemala, si-a sarbatorit duminica aniversarea cu o prajitura de 105 kilograme din fructe si legume, potrivit AFP. Pahidermul implinise inca de sambata respectabila varsta -…

- Doua vulpi polare, duse la finele anului trecut la Constanta, de la o gradina zoologica din Suceava, au devenit vedete in orasul de la malul marii.In ianuarie, constantenii s-au intrecut sa le gaseasca un nume cat mai interesant celor doua frumoase exemplare – un mascul si o femela, care au ...

- Artista britanica Dua Lipa a devenit cea mai tanara cantareata al carei hit a depasit un miliard de vizualizari pe platforma online YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantecul "New Rules" a devenit al 100-lea clip muzical din istorie care depaseste un miliard de vizualizari. …

- Daca si premierul Romaniei Viorica Dancila si-a facut timp sa vorbeasca despre recenta prabusire a bursei americane, cel mai probabil in ultimele doua saptamani ati auzit macar in trecere o stire despre scaderea actiunilor. Nu a fost nici prima si nici ultima data cand acest lucru se intampla, asa…

- O femeie din Australia a avut parte de o experienta pe care nu o va uita prea curând. Mergând prin gradina, aceasta a descoperit ceva ce parea a fi un ou de pasare. Când s-a uitat mai bine...

- A inceput recensamantul anual la gradina zoologica din Londra. Credeti ca e o sarcina usoara? Poate doar atunci cand sunt numarați rinocerii, leii sau hipopotamii. Dar cand e vorba de animale mai mici, cum ar fi pasarile sau pestii, situatia e mai delicata.

- Dwayne ''The Rock'' Johnson si-a indemnat fanii sa isi ajute semenii care se confrunta cu momente dureroase amintind de faptul ca la varsta de 15 ani a salvat viata mamei sale in timpul unei tentative de sinucidere, relateaza joi Press Association. In timpul filmarilor…

- Actrita Shannen Doherty spune ca ii multumeste in fiecare zi lui Dumnezeu pentru ''binecuvantarea de a fi in viata'' in urma luptei pe care a purtat-o impotriva cancerului de san, informeaza luni Press Association. Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului…

- Parcul Zoologic din Paris, evacuat vineri dupa ce aproximativ cincizeci de maimute, majoritatea babuini, au scapat din custile lor, a anuntat sambata ca a recuperat toate animalele si se va redeschide la mijlocul zilei, informeaza Le Figaro. Trei exemplare care mai lipseau, doua femele…

- Tom Cruise a confirmat in prima sa postare pe Instagram ca numele celui de al 6-lea sau film din celebra franciza de actiune este "Mission: Impossible - Fallout", relateaza Press Association. Starul de la Hollywood a postat pe reteaua de socializare o imagine a unei clachete…

- Printre celebritațile de la Hollywood s-a instalat un nou trend: sa manance din mana bucatarului Nusret Gokce, cunoscut drept „Salt Bae”. Astfel, vedete precum Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, P. Diddy, Drake, Dj Khaled, French Montana, Rihanna și mulți alții au ajuns in celebrele restaurante din Dubai,…

- Autoritatile din Sao Paulo au anuntat marti restrictionarea accesului la cele doua gradini, zoologica si botanica ale orasului, dupa moartea unei maimute suspectata de febra galbena, relateaza EFE. Masura a fost anuntata intr-un moment in care intregul oras se teme de un focar de febra…

- Cantaretul american Neil Diamond a anuntat luni ca a luat decizia de a renunta la turnee, dupa ce a fost diagnosticat recent cu maladia Parkinson, informeaza DPA si Press Association. Neil Diamond, interpretul piesei "Sweet Caroline", va implini miercuri varsta de 77 de ani. Artistul a…

- Gradina zoologica din Singapore a prezentat joi publicului 500 de pui nascuti in 2017, din 145 de specii, mai mult de o treime dintre acestea aflandu-se in pericol de disparitie, informeaza Reuters. Abina, in varsta de doua luni, cel de-al 24-lea pui de hipopotam pitic nascut in gradina…

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, scrie AGERPRES, citand Press Association. Citeste si: Simona Marcu, MESAJ pentru politicieni dupa castigarea presedintiei…

- ''La sosirea lor, brigazile noastre s-au aflat in fata unui incendiu puternic. Au fost salvate numeroase persoane la locul incendiului de catre pompieri'', a declarat seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, intr-o conferinta de presa.Patru persoane sunt grav ranite si viata lor este…

- Un pui de urs polar, in varsta de 26 de zile, a murit brusc, marti, in gradina zoologica Tierpark din Berlin, la mai putin de un an dupa ce un alt pui de urs, Fritz, a murit din cauza hepatitei, relateaza AFP.

- Un arici pe nume Sherman care s-a ingrasat cu mancare pentru pisici va intra imediat la regim, a anuntat o gradina zoologica din Israel care este decisa sa-l readuca pe micutul animal in forma. "Aricii grasi nu pot actiona corespunzator in natura deoarece au probleme cand se misca si sunt lipsiti de…

- Un arici pe nume Sherman care s-a ingrasat cu mancare pentru pisici va intra imediat la regim, a anuntat o gradina zoologica din Israel care este decisa sa-l readuca pe micutul animal in forma, relateaza DPA. Ceea ce, in cazul unui arici, inseamna un ghem cu tepi. Din nefericire, la 1,6…

- Un pui de elefant nascut de Craciun si-a facut miercuri prima aparitie in fata vizitatorilor la o gradina zoologica din Belgia, relateaza Reuters. Gradina zoologica Planckendael a surprins pe camerele de supraveghere venirea pe lume a puiului de elefant duminica, estimand ca acesta a avut…

- Proprietarul unei gradini zoologice private din Fasia Gaza a anuntat intentia de a vinde trei pui de leu in vederea obtinerii fondurilor necesare pentru achizitionarea hranei celorlalte animale, informeaza DPA. Mohammed Juda a declarat marti pentru DPA ca vrea sa obtina pentru fiecare…

- Un incendiu de amploare a cuprins, in aceasta dimineata, o gradina zoologica din capitala Marii Britanii, Londra. Cateva voliere, o cafenea si un magazin de suvenire au fost cuprinse de flacari.Mai multi angajati au avut nevoie de ajutorul medicilor dupa ce au inhalat fum toxic.

