Ecuadorul nu va permite utilizarea de către SUA a arhipelagului Galapagos drept bază militară împotriva traficului de droguri Jarrin a trebuit sa se explice dupa ce a declarat ca aceste insule - clasate in patrimoniul natural al umanitatii si de o mare valoare stiintifica - ar constitui un 'portavion natural', referindu-se la conventia ce va permite aparatelor militare americane in misiune sa se realimenteze sau sa aterizeze in Galapagos. 'Este de rea-credinta sa spui ca a fost prevazut un detasament permanent (in arhipelag), ca renuntam la suveranitate sau ca el se transforma intr-un teatru de razboi', a spus Jarrin intr-o conferinta la Institutul de inalte studii nationale (IAEN). Potrivit guvernului ecuadorian,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

