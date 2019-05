Echipele Cons Electrificarea Instal, acțiune în forță pentru remedierea rețelelor distruse de furtună Furtuna de azi-noapte a produs avarii in rețeaua de alimentare cu energie electrica din zona de vest a țarii. Echipele Cons Electrificarea Instal au intrat in acțiune inainte de a se lumina de ziua, in urma solicitarilor de intervenție primite de la ENEL. In zona strazii Musicescu din Timișoara se lucreaza la alimentarea unui post […] Articolul Echipele Cons Electrificarea Instal, acțiune in forța pentru remedierea rețelelor distruse de furtuna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

