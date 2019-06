Echipa Under-15 a FC Viitorul s-a calificat la etapa finala a Ligii Elitelor

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri au continuat, la Bucuresti, intrecerile Etapei Semifinale 1 a Ligii Elitelor U15 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2004 .Potrivit academiahagi.ro, dupa 3 1 in ziua inaugurala cu Daco Getica Bucuresti, FC Viitorul U15 a intilnit pe CFR Cluj U15.Partida a fost la discretia constantenilor, care s…

- Partida se va disputa într-o singura mansa, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, arena unde a avut loc si finala Cupei României, din luna mai, când FC Viitorul s-a impus în fata celor de la Astra Giurgiu, scor 2-1, dupa cele doua reprize suplimentare. Supercupa…

- Intrecerile celor doua etape semifinale ale Ligii Elitelor Under 15 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2004 debuteaza miercuri, 12 iunie. Turneele vor avea loc la Bucuresti si Craiova, iar la startul turneului din capitala este prezenta si FC Viitorul U15, formatie pregatita de Nicolae Rosca, Stefan Sandu…

- Reprezentativa Portugaliei s-a calificat in finala Ligii Națiunilor. Campioana europeana din anul 2016 s-a impus in semifinale cu 3-1 in fața Elveției, intr-o partida disputata pe Stadionul ''Dragao'' din Porto.

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Gica Hagi e mandru de evoluția formației sale. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa, 2-2 in retur. Finala e pe 25 mai, la Ploiești. ...despre…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Antrenorul oltenilor, Corneliu Papura, crede ca formația sa a ratat nepermis de multe ocazii astazi. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa,…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Ianis Hagi (20 de ani) a marcat ambele goluri de astazi și are acum un nou obiectiv: locul 3 in Liga 1. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa,…

- Dupa ce a debutat pentru echipa nationala de seniori a Romaniei in noiembrie 2018, la partida cu Lituania, din Liga Natiunilor, castigata de tricolori cu 3 0, tanarul capitan al FC Viitorul, Ianis Hagi 20 de ani , a fost folosit in alte doua confruntari, cele cu Suedia 1 2 si Insulele Feroe 4 1 din…