Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare a primit suma de 500.000 din bugetul propriu al judetului pe anul 2019. Asta dupa ce consilierii judeteni, intruniti vineri, 9 august, in sedinta extraordinara, au votat un proiect de hotarare in acest sens. “Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din bugetul judetului pentru finantarea structurii de performanta de prim-esalon CSM Stiinta Baia-Mare – Echipa de rugby”, este titlul proiectului adoptat de alesii judeteni. Vlad HERMAN The post Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare primeste 500.000 lei de la Consiliul Judetean appeared first on ZiarMM .