- Echinoctiul de toamna din acest an este pe 23 septembrie, la ora 7.50 . Este momentul in care ziua este egala cu noaptea. Incepand de la aceasta data, durata zilelor va continua sa scada, iar cea a noptilor sa creasca, pana in decembrie, cand va avea loc momentul solstitiului de iarna. Echinoctiul de…

- E forfota mare pe campurile din tara unde fermierii recolteaza, in aceste zile, floarea soarelui. Cea mai buna roada o vor obtine si in acest an agricultorii din nord ale tarii, unde, potrivit specialistilor, productivitatea la hectar este mai mare cu aproape 30 la suta decat

- De multe ori suntem identificați și evaluați dupa ceea ce muncim. In 2009, Duchohetty a aratat ca multe dintre interacțiunile noastre sociale și personale se formeaza tocmai pe baza muncii pe care o prestam, iar Ardichavili și Kuchinke (2009) și Borchert și Landherr (2009) au aratat…

- Dupa aproape trei luni, in care s-a straduit sa faca fața cu brio provocarilor impuse de fiica ei, Ana Georgia, dar și de bebelușul Vlad, Simona Gherghe poate spune ca, in sfarșit, viața de mamica reintra pe fagaș normal, intrucat mezinul nu ii mai da trezirea noapte de noapte. Prezentatoarea emisiunii…

- Fenomenul "bulling" este unul de amploare in Marea Britanie, dar si peste ocean. Mai pe romaneste, copiii sunt batjocoriti de catre colegii mai mari sau care se cred mai "importanti", iar acestia acestia, intr-un moment de disperare, iau cele mai tragice decizii, cum ar fi suicidul. Asa cum s-a intamplat…

- Mii de persoane s-au reunit marti in Chile si Argentina pentru a viziona o rara eclipsa de Soare, informeaza DPA. Cerul sud-american s-a intunecat marti dimineata, in momentul in care Luna a trecut prin fata Soarelui.

- In jurul datei de 21 iunie, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90°. Este momentul solstitiului de vara, care marcheaza inceputul verii astronomice, la aceasta data fiind cea mai lunga zi si cea mai scurta noapte a anului.