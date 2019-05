Stiri pe aceeasi tema

- Minstrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat ca nu exclude posibilitatea inchiderea școlilor in condițiile in care meteorologii au anunțat fenomene meteo extrem de severe. "Exista posibilitatea inchiderii școlilor?", a fost intrebata Ecaterina Andronescu la Digi 24. "Fara indoiala. Cum sa…

- Ecaterina Androescu sprijina transformarea școlilor profesionale și liceelelor in școli și licee duale. Ministrul Educației a explicat cum acest concept este un model de succes in Brașov, unde școlile profesionale primesc finanțare și de la instituții private care urmaresc recrutarea viitorilor angajați.…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri ca modificarea modului de predare a lectiilor folosind internetul ar putea face un salt in performanta scolilor din Romania, conform Agerpres.roDupa opinia mea, cei scoliti astazi vin de acasa, intr o proportie covarsitoare, cu IT ul in…

- Emilia Șercan, jurnalist cu cele mai multe investigații in zona de doctorate false, i-a luat un interviu ministrului Educației in publicația clujeana PressOne. Ziarista a dat cateva exemple referitoare la denistatea lucrarilor de diplome plagiate din cadrul academiilor instituțiilor de forța ale statului.…

- Potrivit site-ului Inspectoratului Scolar Judetean Buzau, astazi, 22 februarie 2019, incepand cu ora 10.00 directorii institutiilor de invatamant din judetul Buzau sunt convocati in sedinta generala, prezenta fiind obligatorie. Potrivit ultimelor date, la sedinta participa si Ministrul Educatiei, Ecaterina…

- "La inceputul anului 2018, erau 2.600 de scoli (cu toaleta in curte - n.r.), diferenta dintre 1.460 si 2.600 a fost prinsa in programele PNDL I si II. Ca urmare ne-au mai ramas acestea, pentru care, din fericire, (...) avem bani in buget, asa incat sper sa fie ultima data cand discutam despre acest…