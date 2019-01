Ebola în Suedia. Pacientul a fost izolat Pacientul care a vomat sange a calatorit recent in Africa de Est. Rezultatele analizelor in acest caz urmeaza sa soseasca. Pentru moment, vorbim doar despre o suspiciune de Ebola, au precizat intr-un comunicat autoritatile medicale din regiunea Uppsala, a carei capitala - orasul omonim - se afla la 70 de kilometri nord fata de Stockholm. Pacientul este tratat in sectia de boli contagioase a Spitalului Universitar din Uppsala si este tinut in izolare. Nu se cunosc alte detalii vizavi de acest caz. Ce este Ebola Ce este Ebola este o boala mortala cauzata de un virus. Exista… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Un pacient a fost internat intr-un spital din Suedia cu simptome care par sa indice un caz de febra Ebola, o boala foarte contagioasa și uneori mortala, au anunțat vineri autoritațile locale citate de AFP.

