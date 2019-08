Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Giurgiu s-a sinucis, dupa ce a violat o fetița in varsta de 11 ani. Politistii din comuna Baneasa au fost sesizati, miercuri, de catre un barbat, cu privire la faptul ca vecinul sau s-a spanzurat. Medicii legisti au stabilit ca decesul barbatului a fost violent, cauzat de insuficienta…

- Judecatoria Slatina va decide luni daca Sorina, fetita din Baia de Arama, poate parasi tara impreuna cu familia de romani stabiliti in Statele Unite ale Americii, care a adoptat-o. Reprezentantii Judecatoriei Slatina au anuntat, vineri, ca instanta a primit dosarul de la Tribunalul Olt si…

- Primul-ministru Viorica Dancila a precizat ca astazi va studia primele rapoarte privind fetița ridicata cu mascații din casa asistentului maternal. In acest context, Dancila a anunțat ca s-a convenit in coaliție adoptarea cat mai rapida a noii forme a Legii adopțiilor, care sa simplifice procdurile.…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca a cerut o ancheta in cazul fetitei de 8 ani din Baia de Arama care a fost data spre adoptie si care a fost preluata vineri de autoritati de la o asistenta maternala in urma unei hotarari judecatoresti, adaugand ca a solicitat si ca acestui copil sa i se acorde…

- Un copil de 10 ani a fost mușcat de o vipera in localitatea Rau Sadului, din județul Sibiu, iar din cauza lipsei serului antiviperin, acesta a primit antidotul la trei ore dupa momentul in care parinții l-au dus la Pediatrie. „Singura doza a fost la Alba Iulia”, a spus reprezentantul Spitalului,…

- Catrinel Sandu a venit de urgența din Statele Unite, unde locuiește de cațiva ani, pentru a fi alaturi de tatal ei care trece prin clipe grele. Medicii ii dau șanse minime de supraviețuire, dupa ce barbatul a suferit un atac vascular.

- Catalin Moroșanu și Georgiana, soția sa, formeaza un cuplu discret și, in ciuda zvonurilor despre divorț care au aparut in presa, cei doi se iubesc la fel ca in prima zi, ba mai mult au planuri de a-și mari familia in viitor. Catalin Moroșanu, care la finele lunii va implini 35 de ani, și soția sa se…

- Paul are nevoie de o intervenție, un autotransplant de celule. Se face la Viena și costa 10.000 de euro. ”Dureaza 3 zile, e o procedura chiar foarte simpla. Din coloana extrage celulele. Trebuie sa cred in aceasta intervenție” a spus mama lui Paul Bombescu, care marturisește ca de pe Facebook a reușit…