"E trist sa nu ai bani!" Firea a avut venituri cu 40% mai mari ca anul anterior Gabriela Firea a obtinut anul trecut venituri de 166.716 lei, in calitate de primar general al Capitalei, conform declaratiei de avere postate pe site-ul PMB.



Este vorba despre o crestere a veniturilor in valoare totala de 47.475 de lei, comparativ cu anul 2017, cand primarul general a obtinut venituri de 119.241 lei.



Asta inseamna venituri cu 39,81% mai mari fata de 2017.



In comparatie cu declaratia de avere anterioara, nu s-au schimbat precizarile referitoare la bunurile detinute de catre primarul general, precum cele doua terenuri forestiere din orasul Voluntari,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

