- Moartea vocalistului trupei The Prodigy, Keith Flint, a survenit in urma spanzurarii, se indica in raportul intocmit dupa autopsie, prezentat la o audiere in cadrul anchetei privind moartea artistului si citat de BBC. Muzicianul, in varsta de 49 de ani, a fost descoperit mort la casa sa…

