- Pericol la 60 de kilometri de București. Se pare ca nu doar Capitala are probleme cu apa potabila ci și alte orașe importante. De doua zile, locuitorii acestei localitați importante sunt sfatuiți sa nu bea apa din rețeaua publica.

- "Progrese importante" s-au inregistrat in negocierile comerciale purtate de delegatiile americana si chineza la Washington, a anuntat vineri agentia oficiala Xinhua, citata de AFP. Cele doua parti au purtat discutii "sincere, precise si rodnice", a indicat agentia citand un comunicat al…

- Pe fondul fenomenelor meteorologice periculoase, caracterizate prin vant puternic si depunere de gheata pe stalpi si cabluri, in judetul Ialomita s au inregistrat avarii importante la reteaua de alimentare cu energie electrica.Pentru asigurarea necesitatilor populatiei din zonele afecatate, IGSU a dispus…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a publicat, in aceasta saptamana pe SEAP-SICAP, trei anunțuri pentru achiziționarea unui numar de 70 tramvaie pentru transportul public urban de calatori, valoarea totala fiind de peste 600 de milioane lei, transmite Mediafax.Primul anunț vizeaza achiziția…

- Horia Nasra a declarat, luni, ca sunt doua ministere importante a caror activitate este blocata de seful statului. "La Cotroceni nu mai avem un presedinte, ci un Agamita Dandanache care încurca Constitutia României cu o scrisoare pierduta prin care oricum, logic, nu poate…

- Competițiile sportive organizate in Campina nu sunt de anvergura, dar important este ca se incearca, macar la nivel de copii și juniori, o dinamizare a activitații. Unele dintre evenimentele sportive din 2018 au fost organizate de administrația locala, dar trebuie subliniata și implicarea mediului privat…

- Institutiile statului cu exceptia Parlamentului isi incep activitatea in acest an, scrie digi24.ro. Iar de la cele mai multe dintre ele se astepata, in scurt timp, decizii importante. Guvernul trebuie sa termine bugetul, ceea ce ar putea sa i aduca pe senatori si deputati la munca, intr o sesiune extraordinara.…

- Sute de mii de romani se vor bucura de mai multe zile libere in 2019. Chiar daca multe dintre zilele libere legale vor pica in weekend, finalul lunii aprilie si inceputul lui mai ar putea sa aduca o vacanta prelungita.