Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați romani, in varsta de 19, respectiv 21 de ani, au fost arestați in Malta, dupa ce au fost prinși cu 31 de kilograme de droguri, pe un feribot care venea din Sicilia (Italia). Bogdan Ionuț Iosub (21 de ani) și Constantin Iosub (19 ani), muncitori in construcții in Italia, au fost prinși in […]…

- Peste 150 de elevi dintr-o comuna din judetul Botosani vor incepe anul scolar in unitati de invatamant fara apa si care nu respecta conditiile minime de igiena. Acestia vor veni cu apa de acasa si se vor spala pe maini la lighean.

- Florentina Sfaiter, tanara de 18 ani care a murit in Italia, din cauza unei boli grave, a fost inmormantata in localitatea natala, in Botosani. Oamenii au pus mana de la mana pentru ca trupul neinsufletit al acesteia sa fie repatriat in tara.

- Florentina, fata de 18 ani care a murit in Italia, a facut cea mai dureroasa calatorie, cea spre Botoșani, unde iși dorise intotdeauna sa se intoarca spre a trai fericita alaturi de familie. Ea a fost inmormantata așa cum și-a dorit, alaturi de tatal sau.

- Durere fara margini pentru o femeie care și-a vazut fiica cum se stinge in crunta suferința, fara ca medicii sa o poata ajuta. Acum, singura dorința a familiei este sa o poata inmormanta pe Florentina acasa, alaturi de tatal ei adoptiv, care a fost rapus de cancer.

- Politistii anunta disparitia altor doua adolescente, una de 14 ani, care a plecat in 23 iulie de acasa, din judetul Botosani, si nu a revenit. Cealalta adolescenta are 16 si este din Tulcea, plecand de acasa tot in 23 iulie, fara a se mai intoarce.

- Andrei Cordos, 31 de ani este un produs al Universitatii Cluj, fiind legitimat la clubul ardelean între 2005 si 2009. Fundasul central a plecat atunci în Italia la Frosinone, dar nu a reusit sa se adapteze si a revenit în tara pentru a evolua la echipe precum FC Vaslui, Dinamo,…

- Primarul comunei Dangeni, din județul Botoșani, a luat decizia de a disponibiliza 20% din personalul Primariei, pe motiv de lipsa de performanța. Concret, edilul spune ca vrea sa scape de angajații leneși, care nu fac nimic și care primesc salarii foarte mari din bugetul instituției.