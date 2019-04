După victoria lui Klaus Iohannis la CCR, Guvernul a salvat mii de profesori: OUG care le schimbă soarta dascălilor Executivul a adoptat, miercuri, o OUG pentru profesorii care s-au titularizat cu note mai mari de 7 si nu s-au angajat in urmatorii 6 ani de la sustinerea concursului, in urma excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor articolul 253 din Legea Educației Naționale, potrivit Mediafax. „Este vorba de o OUG a carui urgența se justifica de nevoia de a acoperi o decizie a CCR. Un domn deputat a lansat o inițiativa legislativa prin care modifica unul din articolele prevazute in legea 1 și anume articolul 253 potrivit caruia cei care au trecut printr-un examen de titularizare și au obținut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

