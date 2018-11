Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 noiembrie 2018, incepand ora 12,00, in sala Auditorium a Complexului Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati va avea loc o conferinta sustinuta de conf. univ. dr. Carmen Gache, cadru didactic al Facultatii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, specialist in…

- Ministerul Educatiei Nationale a respins varianta de Carta Universitara propusa de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si a trimis o adresa cu mai multe modificari pe care institutia de invatamant superior din capitala Moldovei trebuie sa le realizeze pentru a-i putea fi aprobata varianta actualizata.…

- Din spatele gratiilor, fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu lanseaza un atac fara precedent la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza pe ipocrizie și lipsa de caracter. „Trist final de cariera”, apreciaza SOV.„Ce este Tudorel Toader? Am avut o reala simpatie pentru…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a celebrat ieri, 26 octombrie, implinirea a 158 de la infiintarea primei institutii de invatamant superior din Romania, in 1860. La ceremonia festiva „Dies Academici" au luat parte profesori, studenti si reprezentanti ai altor universitati din Iasi, invitatul…

- Primul scenariu: Iohannis refuza sa semneze decretul privind demiterea lui Lazar. Guvernul contesta decizia la CCR. Curtea il obliga pe seful statului sa semneze decretul de revocare, exact ca in cazul Kovesi. Al doilea scenariu: PSD il schimba pe Toader din fruntea Justitiei, iar noul ministru anuleaza…

- Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia acorda titlul de Doctor Honoris Causa, profesorului universitar doctor Constantin Cucos, specialist in pedagogie. Evenimentul se desfasoara in cadrul Conferintei Nationale “Educatia din perspectiva valorilor”. Constantin Cucos este doctor in stiintele…

- Sedinta extrem de interesanta a Senatului Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – UAIC (programata joi, 27 septembrie 2018 – n.r.)! • Dincolo de o serie de masuri firesti, aflate pe Ordinea de Zi a importantului for academic de la Cuza, totul a fost animat de Silvian-Emanuel Man, reprezentant…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, in perioada 29 august – 1 septembrie 2018, Congresul Național al Istoricilor Romani, in parteneriat cu Academia Romana și Comitetul Național al Istoricilor Romani. Congresul are o dubla motivatie stiintifica: de a stimula cunoasterea trecutului…