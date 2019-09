Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Ioana Bruynseels, candidatul Partidului Puterii Umaniste (formatiune controlata de Dan Voiculescu), a venit cu o explicatie pentru gafa de luni seara cand a afirmat ca Rusia este parte a NATO. Aceasta relateaza ca a fost vorba de o eroare de exprimare si stie despre relatiile dintre NATO si Rusia…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania transmite ca serviciul științific intern al Executivului european nu a primit niciun avertisment in ultimele 24 de ore de la vreuna din cele 5.000 de stații europene specializate in detectarea nivelului de radiații gama, potrivit mediafax."Precizari…

- Evenimentele cu un impact emoțional major sunt oaze pentru cei ce intenționeaza sa le foloseasca dupa agendele proprii. Cazul Sorinei, fetița din Baia de Arama, se înscrie în aceasta categorie, fiind exploatat mult timp dupa ce evenimentele se încheiasera. Și deși…

- Guvernul Federației Ruse a luat decizia de a prelungi pentru producatorii din Moldova regimul preferențial de export pentru cinci categorii de marfuri, care a fost in vigoare de la 1 ianuarie pana la 1 iulie 2019. Totodata, au fost anulate taxele pentru unele categorii incepand cu 1 ianuarie 2019. Despre…