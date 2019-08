După 20 de ani, Vladimir Putin rămâne singurul deţinător al puterii In ultimele saptamani, refuzul autoritatilor de a permite opozitiei sa participe la alegerile municipale din mai multe orase importante, in frunte cu Moscova, si reprimarea ferma de catre politie si justitie a miscarii de protest care a urmat au aratat destul de clar cum stau de fapt lucrurile.



Dupa ce a marginalizat cu meticulozitate toate vocile critice, fostul agent KGB, in varsta de 66 de ani, care se bucura de popularitate pentru ca a restabilit locul tarii sale pe scena internationala si a creat o aparenta de stabilitate, nu are de gand sa permita dezvoltarea opozitiei, in conditiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa…

- Starul rus al hocheiului Artemi Panarin l-a criticat dur, vineri, pe Vladimir Putin, caruia i-a cerut sa plece de la putere, scrie AFP.Într-un interviu, vedeta NHL, liga americana de hochei, a denunțat absența statului de drept în Rusia, nerespectarea libertaților fundamentale și…

- Vladimir Putin spera ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza ce efecte daunatoare in plan economic au avut sanctiunile impotriva Rusiei. Putin, care efectuat joi o vizita in Italia si la Vatican, a mai afirmat ca spera ca Roma va contribui la normalizarea relatiilor intre Uniunea Europeana…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Nu exista decizii extraordinare la finalul summitului G20, dar toti participantii au confirmat atasamentul fata de dezvoltarea sistemului mondial de comert, a mentionat liderul rus. În afara de aceasta, participantii au ajuns la concluzia ca trebuie sa seopuna difuzarii…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este ingrijorata de cooperarea militara intre Tokyo și Washington, insa respecta dreptul Japoniei de a se apara in orice mod considera adecvat, informeaza MEDIAFAX.Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca Rusia și Japonia trebuie sa depuna…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a deplasat miercuri in Rusia pentru a marca „o noua era a cooperarii” si a consolida legaturile economice intre cele doua tari, conform CNA preluata de Agerpres.Xi va ajunge miercuri dupa-amiaza la Moscova si va discuta la Kremlin cu presedintele rus Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a emis vineri un decret potrivit caruia zeci de aeroporturi principale ale tarii vor primi denumiri noi, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Oreste il spulbera pe colegul lui Rareș Bogdan: Minima onoare va cere asta Trei cele mai aglomerate…

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…