- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca fortele politice care au determinat caderea Guvernului nu sunt capabile sa avanseze un program serios, in jurul caruia sa stranga o majoritate, pentru a putea guverna restul de timp ramas pana la alegerile parlamentare de anul viitor …

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Social-democratii sunt optimisti si spun ca au reusit, in aceasta saptamana, sa convinga mai multi parlamentari care semnasera motiunea, sa nu mai sustina demersul Opozitiei. Viorica Dancila a declarat ca este convinsa ca motiunea Opozitiei nu va trece. De altfel, social democratii ar fi reusit sa…

- ​​Viorica Dancila se așteapta ca o parte dintre semnatarii moțiunii de cenzura sa se razgandeasca și sa nu voteze împotriva Guvernului pe motiv ca nimeni nu a ajuns în Parlament „pe persoana fizica” și vor trebui sa le explice primarilor de ce „nu-și vor mai primii banii”.…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- ​PNL ia în calcul sa depuna moțiunea de cenzura în jurul datei de 23 septembrie, urmând ca saptamâna viitoare sa aiba o noua runda de discuții cu Pro România și ALDE. Dupa negocierile de pâna acum, pentru faza a doua partidele lui Tariceanu și Ponta așteapta de la…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Realitatea TV, ca deși Calin Popescu Tariceanu a încercat sa își arate „barbația și mușchii” în privința negocierilor cu PSD legat de alegerile prezidențiale, pâna la urma liderul ALDE ramâne tot „într-o…

- „In cazul ruperii unei alianțe majoritare, nu e numaidecat de preferat un Guvern minoritar, ci dimpotriva, aceia care rup alianța, impreuna cu alte forțe politice capabile, sa preia Executivul respectiv și evident, vom vedea cum va funcționa (...). Daca vrem sa aratam a cui este responsabilitatea…