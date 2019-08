Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat joi seara la Digi24 ca victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale va face evidenta necesitatea iesirii PSD-ului de la guvernare. Declaratia lui Orban vine in contextul in care presedintele Iohannis a promis, in discursul de lansare a candidaturii…

- Președintele in exercițiu al PSD, Viorica Dancila, este candidatul social democraților la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Dancila a fost aleasa cu un vot covarșitor de catre Comitetul Executiv al partidului care s-a intrunit in ședința astazi. Liviu Pleșoianu a primit doar un singur vor…

- Liderii de filiale ai PSD afirma ca scenariul candidaturii Vioricari Dancila la presedintie este plauzibil, daca aceasta este preferata de romani, in sondajele de opinie. Liderul PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat, la RFI, ca este posibil ca partidul sa ii ceara premierului sa intre in cursa pentru…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a facut declarații inaintea de ședința CEx PSD. ”Este nevoie de un congres extraordinar, care sa modifice statutul și sa dea posibilitatea de a ne adresa membrilor...

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni ca nu vrea, deocamdata, sa isi exprime sustinerea pentru un candidat la functia de presedinte al partidului si asteapta sa vada cine sunt cei care doresc aceasta functie. "Probabil ca cei care vor pregati congresul vor gasi si o…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, spune dupa condamnarea la inchisoare de 3 ani și 6 luni cu executare a lui Liviu Dragnea, ca decizia nu poate sa ramana fara consecințe pentru PSD. Buzatu spera ca se va ințelege ca „fiecare om mai poate greși și sa suporte o pedeapsa”, potrivit Mediafax.„Nu…