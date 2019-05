Drumuri naționale blocate, copaci căzuți și un TIR răsturnat. Vezi unde Probleme de trafic pe doua drumuri naționale din cauza unor incidente petrecute in urma cu puțin timp. Se circula ingreunat pe DN 13, in județul Brașov dupa ce un TIR s-a rasturnat intre localitațile Rotbav și Maieruș. TIR-ul era incarcat cu hartie, iar in urma accidentului șoferul a fost ranit. Un echipaj SMURD, dar și o autospeciala de pompieri, s-au deplasat imediat la fața locului. De asemenea, poliția rutiera efectueaza cercetari in acest caz. Probleme de trafic sunt și pe DN73 A, in zona Paraului Rece, acolo unde circulația a fost blocata din cauza unor copaci rupți. Totodata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale și vantul au lasat fara curent electric peste 2.000 de consumatori din județul Bacau. In Vaslui, zeci de locuinte si curti au fost inundate, iar pe doua drumuri circulația este ingreunata.

- Pompierii au intervenit marti dupa-amiaza, in judetul Ialomita, in peste 20 de situatii de urgenta inregistrate din cauza vijeliei si ploii abundente, printre care acoperisuri smulse si stalpi de electricitate doborati, transmite Agerpres. Potrivit ISU Ialomita, in zona industriala a orasului…

- Vantul puternic a facut ravagii la Brașov, unde mai mulți copaci s-au prabușit din cauza rafalelor violente. Pe mai multe strazi, in mai multe localitați din Brașov, vantul puternic a smuls acoperișurile blocurilor.

- In cazul in care sunteti in drum spre munte, trebuie sa stiti ca pe DN 73F Moeciu- Cheile Gradistei, judetul Brasov, traficul este blocat din cauza unor copaci cazuti pe suprafata de rulare. Se estimeaza reluarea traficului in aproximativ 45 de ...

- Dupa incendiile apocaliptice, California se confrunta cu ploi abundente. Suvoaiele au provocat inundatii grave, au distrus drumuri si au acoperit liniile de cale ferate. Autoritatile au fost la un pas sa inchida circulatia pe o autostrada din regiune.

- Timișenii sunt rugați sa nu iasa din case, pentru a evita pericolele pe Codul galben de vant valabil pana sambata la ora 16. Copaci prabușiți peste fire de curent, peste mașini și pe strazi, dar și incendii la coșuri de fum și drumuri blocate in Timiș. Pompierii au activat Grupa operativa.UPDATE 3.…

- Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN 18, in Pasul Prislop intre km 160 și km 180. Celelalte sectoare de drumuri naționale au carosabilul umed. Cerul este acoperit. Ninge in Pasul Prislop, fulguiește in Pasul Gutai. Angajații secției de drumuri naționale au acționat…

- Traficul rutier este blocat marti seara pe un sens Transfagarasan, intre Cartisoara si Balea Cascada, din cauza avalanselor de zapada, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! Femeile nu vor mai plati impozit- Care sunt condițiile…