- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- Andrei Marinescu, viceprimarul comunei Salcuta, a postat in anul 2015 pe facebook un film in care tragea cu o pusca de vanatoare, desi nu detine permis de port arma. In anul 2016 a fost trimis in judecata pentru nerespectarea regimului armelor si munitiei.

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Lia Bugnar, actrița și regizoare, a spus ca inițial a crezut ca Dumnezeu este PSD-ist din cauza faptului ca dupa doua zile de primavara, in plina iarna, astazi a plouat și a nins in București. [citeste si] Apoi, și-a dat seama, dupa cum scrie pe Facebook, ca altul era mesajul divinitații.…

- Cateva sute de persoane sunt, la ora transmiterii stirii, in Piata Universitatii din Bucuresti, unde protesteaza fata de mai multe masuri sau propuneri ale Parlamentului, printre care proiectul de modificare a legilor justitiei. "In seara aceasta protestam impotriva modificarilor legilor…

- Pretorul sectorului Centru, Oleg Poiata si-a depus cererea de demisie. Acesta a facut publica decizia pe pagina sa de Facebook. Poiata a solicitat ca raportul sau de lucru sa fie incheiate din data de 22 ianuarie.

- Incepand cu anul 2018, trei companii noi vor activa in Zona Economica Libera (ZEL) „Ungheni-Business”. Prima este din Cipru și va fabrica articole de imbracaminte pentru femei. Materia prima va fi importata din Marea Britanie, Turcia, Extremul Orient, iar exporturile vor fi efectuate in Marea Britanie.…

- dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și solicita explicații Ministerului Sanatații cu privire la situația cadrelor medicale și a farmaciștilor care au promovat examenul de rezidențiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic,…

- Este oficial. In urma unor discuții indelungate, unul dintre cei mai importanți operatori ai bursei din Londra cauta sa-și inchirieze in centrul Bucureștiului 6.500 de mp de birouri. Este vorba despre deschiderea la Bucuresti a unui centru al companiei London Stock Exchange, operatorul pietei…

- Sistemul public de sanatate are nevoie de "tratament soc", care trebuie administrat in infrastructura medicala, in aparatura moderna si pentru motivarea personalului de specialitate, a afirmat marti premierul Mihai Tudose."Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, precizeaza ca doctorul Mihai Lucan avea informatori in cadrul ministerului iar controalele facute de oficiali erau doar de forma. Voiculescu a confirmat și faptul ca relațiile dintre medicul Lucan și actualul ministru al Sanatații sunt cunoscute la nivelul…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Am ajuns la finalul unui an complicat, complex, un an incarcat cu evenimente sociale, politice, culturale și sportive. A fost anul marcat de protestele #rezist, de decizii politice fara precedent și de dispariția unor personalitați marcante. Am plans și ne-am bucurat, am fost pesimiști sau optimiști…

- Mai puțin de 100 de locuri de munca sunt vacante in județul Satu Mare, potrivit evidențelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Din statisticile instituției reiese ca in județ sunt vacante un numar de 77 de slujbe. Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel național,…

- Liviu Pleșoianu s-a razgandit și și-a retras semnatura de pe doua inițiative legislative. Deputatul a criticat dur cateva propuneri din proiectul PSD depus de Catalin Radulescu pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal."Atunci cand una discutam și alta fumam... In aceasta…

- Conform bazei de date a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pina marți, 22 decembrie 2017 erau in evidenta 8896 locuri de munca vacante. Cele mai multe dintre ele sint in Chișinau și Balți, iar cele mai puține in Drochia - 23, și Dubasari - 18. Pentru persoanele cu nivel de instruire…

- Lumea urbana, a multinationalelor, cea din cladirile de birouri din Bucuresti, cea care se duce la M60 sau prin Centrul Vechi, adica voi, cei care credeti ca sunteti mai buni decat Romania, ca mediu. In mod cert asa este. Mintea voastra, munca, determinarea si energia, plus organizarea si…

- Ati observat ca oriunde ne-am afla, indiferent ca suntem la noi acasa, intr-un spital, intr-un laborator de analize, sau intr-o scoala, instinctul ne face sa verificam daca in jurul nostru este curat sau nu? Cand intri intr-o incapere unde este dezordine sau mizerie ai tendinta de a te feri…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, urmeaza sa anunte luni deschiderea unei investigatii asupra acordurilor fiscale convenite de retailerul suedez de mobila Ikea cu autoritatile olandeze, acorduri care potrivit unui raport publicat de ecologisti in Parlamentul European ar fi permis…

- Mai multi angajati ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM), ai Casei de Pensii si ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) participa luni, 11 decembrie, la un protest spontan.

- Un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agenția europeana pentru proprietatea intelectuala, arata ca vanzarile de haine, incalțaminte și accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE. Business-urile…

- Peste 16.750 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Arad, Prahova si Sibiu, iar cele mai putine sunt in Giurgiu, Caras-Severin si Bacau, in acest ultim judet fiind…

- In urma numeroaselor solicitari, tema sesiunii de asistenta online din data de 6 decembrie 2017 va fi – “Contribuții sociale și impozit datorat pentru veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2018”. Incepand cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii: 1.…

- Astfel, potrivit unui proiect de ordonanta nici anul viitor nu se vor acorda tichete cadou, premii, indemnizatii de hrana si indemnizatia de vacanta. Munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau…

- Ioana Mihalache (26 de ani, 1.82 m, 88-61-91), nascuta in Constanta, este reprezentanta Romaniei de anul acesta la Concursul Miss Universe. An de an, Miss Universe reuneste intr-un singur loc cele mai frumoase femei ale lumii, iar 2017 i-a daruit oportunitatea exceptionala Ioanei Mihalache. Am inceput…

- Peste 2.400 de persoane au participat la cele doua targuri de cariere din Alba Iulia și Targu Mureș, ce au avut loc in luna noiembrie 2017, unde ADR Centru, prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, a avut cate un stand propriu de informare. Pulsul pieței muncii pentru tineri, dar și…

- Un numar de 26.830 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, iar cele mai putine in Suceava, Vrancea si Bacau, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Oferta saraca de locuri de munca in aceasta saptamana. In evidenta A.J.O.F.M Teleorman sunt inregistrate un numar de 266 locuri de munca, puse la dispozitie de catre 39 agenti economici, in domenii de activitate, precum: industrial, economic-administrativ, agricol, alimentatie publica, vanzari, confectii…

- Senatorul clujean USR Mihai Goțiu, care este și vicepreședinte al Senatului, a depus, vineri, la Secția 5 de poliție din Cluj-Napoca, o plangere penala, susținand ca ar fi primit amenințari cu moartea, pe rețelele de socializare.

- Primaria Capitalei anunta organizarea unui targ de joburi, in zilele de 17 si 18 noiembrie, in vederea ocuparii celor peste 2.000 de posturi disponibile aflate in portofoliul celor douazeci si doua de companii municipale.

- Veste excelenta pentru romanii care sunt in cautare unui loc de munca! Angajatorii au anunțat ca scot 1.927 de locuri de munca pentru toți cei care iși doresc sa caștige bani lucrand in strainatate.

- Angajatorii din Spatiul Economic European au 1.927 de locuri de munca vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capsuni, in Portugalia, la cules de zmeura, si in Danemarca, la cules de mazare. De asemenea, angajatorii din Marea Britanie cauta 100 de muncitori in fabrica,…

- “Ai acces la internet și iți place sa te implici in comentarii pe Facebook cand te intorci seara acasa rupt de munca? Inainte de a-i lua apararea prin comentarii unei persoane “haituite” de DNA, uita-te la ce casa are. Uita-te la ce mașini are. Vezi pe unde se plimba prin vacanțe. Gandește-te apoi ca…

- Pe 1 august 2015, Casa Regala anunța, printr-un comunicat, excluderea Principelui Nicolae din linia de succesiune. De asemenea, s-a decis retragerea titlului de ”Principe”, care ii fusese atribuit lui Nicolae in anul 2010. Nicolae era al treilea in ordinea de succesiune, dupa Mihai I si Principesa…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca in Portugalia (Campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei, anunța AJOFM Alba. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 31 decembrie 2017. Durata contract: aproximativ 3 luni; timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana,…

- Barbatul a povestit ca a fost batut incontinuu timp de 14 ore și stropit cu alcool atunci cand iși pierdea cunoștința, pentru ca nu a fost de acord cu condițiile de munca și cu banii oferiți de capul rețelei, scrie estnews.ro. Citeste si Un vasluian beat turta s-a pomenit in curtea unui englez,…

- În cursul zilei de luni, 30 octombrie, un utilizator al celebrei rețele de socializare „Facebook” a surprins un fenomen meteo mai special. În imagini se poate vedea cum un front atmosferic, ce a adus la Dej lapovița și ninsoare, se deplaseaza și acapareaza treptat localitațile…

- Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj se afla intr-o situație critica. Institutul are datorii de circa doua milioane de lei, la care se adauga penalitațile aferente. Din acest motiv, conducerea instituției a apelat la un gest disperat.