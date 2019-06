Stiri pe aceeasi tema

- Laura Andreșan mai are cateva zile și devina mamica. Vedeta a facut marturisiri despre aceasta perioada din viața ei. Laura Andreșan este insarcinata, ea și partenerul ei, Grasu XXL, urmand sa devina parinți in curand. Pe blogul ei, Laura Andreșan a scris un text in care a vorbit despre perioada de…

- Deea Maxer este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Vedeta a facut anunțul la emisiunea Teo Show, de la postul de televiziune Kanal D. Artista se afla in cea de-a patra luna de sarcina. Bucurie mare pentru familia artistei Deea Maxer. Vedeta așteapta cel de-al doilea copil. Deea Maxer a vorbit despre…

- Cum reuseste Andreea Marin sa-si mentina silueta in timpul Postului Suntem in Postul Pastelui, iar Andreea Marin tine acest post, insa are grija ca meniul ei zilnic sa fie unul echilibrat, fara exces de carbohidrati. Vedeta marturiseste ca se simte foarte bine in aceasta perioada, dar secretul pentru…

- Irina Margareta Nistor a trait, dupa Revoluție o drama pe care puțin o știu. Ea a fost atat pe vremea lui Ceaușescu, dar și dupa Revoluție, angajata TVR. Dar a avut parte de o experiența neplacuta cand s-a trezit fara loc de munca! Nimeni nu stia asta despre ea. Margareta Nistor a trait o…

- Andreea Marin a inceput dieta de post, timp de doua saptamani. Vedeta TV le-a aratat tuturor care este meniul ei. Prezentatoarea de televiziune este foarte stricta in ceea ce privește regimul ei de viața. In aceasta perioada, Andreea Marin a trecut la dieta de post. Aceasta a marturisit ca ii este foarte…

- Andreea Marin este un exemplu de vointa pentru orice femeie. Vedeta are mare grija la silueta ei si face mult sport, chiar daca de multe ori nu simte ca are cel mai mare chef de a merge in sala de fitness, asa cum a povestit la Antena Stars. Chiar si asa isi invinge starea si merge inainte.