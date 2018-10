Dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu, misiune sub comanda NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de istorici, academicieni si cercetatori stiintifici din Romania, Ucraina si Republica Moldova vor conferentia, in perioada 26 - 28 octombrie, la Constanta, in cadrul evenimentului cultural "Marea Unire de la Marea Neagra" ce se va desfasura pana pe 14 noiembrie, fiind sustinut de Asociatia…

- Capitala internaționala a educației se muta pentru o zi la Marea Neagra, odata cu desfașurarea celui mai important targ educațional din aceasta toamna – World Education Fair. Evenimentul are loc pe 27 septembrie la hotel Ibis din Constanța și va gazdui instituții de invațamant din toata lumea, care…

- Rezervele de gaze ale Romaniei se vor epuiza in urmatorii 14 ani, iar exploatarea zacamintelor din Marea Neagra este o conditie sine-qua-non pentru a miza in continuare pe aceasta resursa in mixul energetic al tarii, se arata in proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018 - 2030, cu perspectiva…

- Jandarmii constanteni au participat si in acest an la campania de ecologizare "Letrsquo;s do it Romania", informeaza Gruparea de Jandarmi Mobila "TOMIS" Constanta. Inca din anul 2010, jandarmii constanteni sunt prezenti la campania de ecologizare "Letrsquo;s do it Romania".In acest an, 50 de jandarmi…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anuntat, marti, ca a aprobat investiții de 59 milioane euro pentru transportul fluvial din Romania, respectiv pentru modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra și Midia Navodari – Poarta Alba."59 milioane de euro…

- Echipajul Fregatei „Regele Ferdinand” și cel al Dragorului Maritim „Lt. Lupu Dinescu” au executat, timp de trei saptamani, misiuni de supraveghere maritima, alaturi de partenerii din Alianța Nord-Atlantica, in Marea Neagra. Navele s-au intors, ieri, in portul Constanța și au intrat in programul de pregatire…