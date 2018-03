Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea raspunde zvonurilor despre casatorie: ”De mult timp am vazut ca fiecare vrea sa fie nașul meu”, a raspuns in gluma, liderul PSD, dupa prima ședința a conducerii partidului. Premierul Viorica Dancila afirma, duminica seara, ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Dragnea, in cazul unei casatorii…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un "om deosebit", cu "bun simt", care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, transmite Agerpres.

- ”Am venit sa anunț conducerea partidului ca imi depun candidatura pentru poziția de președinte executiv al PSD.”, a spus Banicioiu la Antena 3. De ce candideaza Intrebat ce parere are Liviu Dragnea despre acest lucru, fostul ministru a raspuns: ”Domnul Dragnea cred ca are o parere…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica seara, la Antena 3, ca președintele PSD Liviu Dragnea și procurorul-șef DNA Laura Codruța Kovesi au discutat in anul 2014 despre un dosar penal deschis de procurorii anticorupție pe numele lui Dragnea, la vremea respectiva președinte executiv al PSD. La…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat luni dimineața la dezvaluirile incendiare ale fostului deputat PSD, Vlad Cosma, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de organizația județeana a PSD Iași. Chirica susține ca totul s-a facut la ordinul lui Liviu Dragnea, dar anunța ca va contesta decizia, pentru ca, in conformitate cu statutul PSD, singura organizație care are dreptul sa-l excluda din PSD este…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Un moment foarte interesant s-a petrecut sambata seara, in minutul 72 al partidei Gaz Metan - FCSB. La scorul de 2-0 pentru vicecampioana Romaniei, Nicolae Dica a decis sa il scoata de pe teren pe Florin Tanase si sa il introduca pe Cristi Tanase. Decarul, cel care a purtat banderola de capitan…

- Contestatarii lui Dragnea, inlaturați din funcții: Nicolae Badalau pierde postul din conducerea Senatului, el urmand sa fie inlocuit cu Adrian Țuțuianu. Nu este prima victima a luptei din interiorul PSD, dupa criza declanșata de fostul premier Mihai Tudose. Și Ecaterina Andronescu a pierdut șefia comisiei…

- Declarații fara precedent facute de Liviu Dragnea! Mai exact, șeful PSD a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune intre Guvernul Tudose și PSD. In plus, aceasta a devoalat ca primise semnale ca, pe undeva, prin luna martie avea sa fie „executat” pentru ca Mihai Tudose,…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a susținut, miercuri seara (la Antena 3), ca nu știe daca Liviu Dragnea este omul lui Florian Coldea, dar ca ar fi interesat ca presa sa-l intrebe pe șeful PSD daca s-a consultat cu acesta, in trecut, in ceea ce privește numirea miniștrilor PSD.

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Surse politice spun ca, luni, Mihai Tudose va amenința cu demisia daca ministrul Carmen Dan, nu va demisiona. Sociologul Marius Pieleanu susține, la randul sau, ca mai mulți lideri din țara ii vor cere demisia premierului. Ramane de vazut cum se va inclina balanta in batalia pentru acapararea puterii…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”.„(...) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai…

- Liderii PSD au ieșit cu un val de comunicari publice in care au cerut organizarea cat mai rapida a unui CEX pentru detensionarea situației politice. Ministrul Transporturilor și lider al PSD Constanța, Felix Stroe, are o poziție nuanțata și susține ca in urmatorul CEX trebuie sa se decida organizarea…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. ”Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare…

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, telefonic, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, caruia i-a spus ca Romania iși menține aceeași poziție pe care a avut-o și in Adunarea Generala a ONU cu privire la mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Romania s-a abținut de la vot. …

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca ministrii sensibili care se plang de atitudinea sa au trei secunde sa isi scrie demisia, dar dupa 27 de ani de nefacut nimic doar cine nu intelege poate sa fie calm. Premierul a raspuns in acest fel sfatului liderului PSD sa fie mai calm. ” Daca a fi foarte…

- ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate. Deocamdata nu este Romania sufient de pregatita din toate punctele de vedere, uman si tehnic. Deci deocamdata… nu, nu. Nu este niciun termen. Din punctul meu de vedere, in 2019 nu (este un termen de introducere…

- Iubita și apreciata de publicul roman, Carmen Tanase va putea fi urmarita in “Fructul oprit”, noul serial produs de Ruxandra Ion, pe care Antena 1 il va difuza in curand. Indragita actrița traiește o mare provocare profesionala, dand viața unui personaj complet diferit de ea, pe care a fost nevoita…

- Bat clopotele de nunta in PSD! Șeful partidului se așeaza, din nou, la casa lui. Liviu Dragnea, un susținator al familiei tradiționale, a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre casnicie, afirmand ca in 2018 ar putea face pasul cel mare. „Fata blonda”, așa cum ii place lui Dragnea sa-și alinte iubita,…

- Seful PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu intelege motivul nemultumirilor exprimate in spatiul public cu privire la Legea Salarizarii, argumentand ca programul de guvernare este pe plus si ca salariile vor creste.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri la Antena 3 ca este un om credincios și ca au fost situatii cand si-a iubit aproapele mai mult decat pe sine si ca el nu poate sa urasca.Liviu Dragnea raspunde acuzațiilor lui Ponta! Semnal pentru Claudiu Manda: 'Și eu vreau sa merg la Comisia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri seara într-un interviu la Antena 3 ca „PSD a câștigat alegerile, nu și puterea”. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile și practic…

- Liviu Dragnea are zilele numarate in fruntea PSD! Criticat din toate parțile, cu tabere in partid care-l vor schimbat din funcția de președinte al formațiunii, Dragnea are putea fi inlocuit de o femeie. Nu de Gabriela Firea, așa cum a anunțase Catalin Ivan.Corina Crețu va veni in Romania și…

- Mai avem doar cateva zile din 2017, iar 2018 ne bate la usa. Acesta va fi anul Centenarului Marii Uniri, dar si unul al controverselor. Care va fi soarta lui Klaus Iohannis? Ce probleme va avea Liviu Dragnea? Sunt intrebari la care a raspuns numerologul Mihai Voropchievici la emisiunea ”Adevaruri…

- Emoțiile au culminat in prima gala libe pentru concurenții care au ajuns pana in prima gala, dar mai ales pentru Francesca Nicolescu! Si in cea de-a doua gala, tanara concurenta a reusit sa ajunga la inimile telespectatorilor, aceasta mergand in marea finala de pe data de 22 decembrie, de la ora 20:00…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu ii cere liderului PSD, pe care il acuza ca se ascunde de cand au inceput dezbaterile pe legile justitiei, sa raspunda daca el este initiatorul din umbra al modificarilor respectivelor acte normative si care este pozitia sa in fata criticilor aduse de profesionistii…