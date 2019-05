Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost huiduit dupa ce a plecat de la sediul PSD duminica seara, la o ora dupa inchiderea urnelor. Președintele PSD a precizat ca pleaca sa se intalneasca cu Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, alaturi de care formeaza coaliția guvernamentala. Liderul social-democrat a plecat dupa ora…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca se va intalni duminica seara cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si a subliniat ca el vrea ca PSD-ALDE sa pastreze guvernarea. "Acum merg sa vorbesc cu el, da", a declarat Liviu Dragnea, la plecarea de la sediul PSD, intrebat daca se va intalni cu…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, le-a propus partidelor, miercuri, un acord de colaborare in viitorul Parlament European, acord pe care l-a denumit „Romania puternica”, pe teme precum ridicarea MCV sau intrarea in Spațiul Schengen, subiecte de larg interes pentru economia și societatea…

- Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni foarte duri situația in care se afla in acest moment Liviu Dragnea, dupa ce Viorica Dancila a preferat calea indicata de Klaus Iohannis. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 refuzul presedintelui Iohannis cu privire la remanierea ceruta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi. "Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi", a afirmat…

- Potrivit agendei anuntate de Administratia Prezidentiala, seful statului ar urma sa se consulte cu reprezentantii PSD de la ora 11.00 si cu cei ai ALDE de la ora 12.00. Deocamdata a se stie oficial cine va face parte din delegatia PSD. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara,…

- Potrivit agendei, seful statului ar urma sa se consulte cu reprezentantii PSD de la ora 11,00 si cu cei ai ALDE de la ora 12,00. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va participa la aceste consultari, dar ca va fi desemnata o delegatie din partea partidului. El a declarat joi seara…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, sambata, sa spuna daca va candida la alegerile prezidențiale, precizand ca sigur nu va candida la alegerile europarlamentare și ca a convenit cu Calin Popescu Tariceanu ca, dupa europarlamentare, sa prezinte un candidat comun."Sigur nu voi candida…