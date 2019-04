Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Iasi, intrebat fiind despre cei care l-au huiduit, ca ei si cei care-i trimit sunt „ciuma rosie“ avand in vedere ca-l sustin in continuare pe Augustin Lazar.

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, i-a indemnat, sambata, pe membrii si simpatizantii PMP, sa-l sprijine in alegerile europarlamentare, cerandu-le ajutorul sa nu piarda ultima "batalie politica", informeaza Agerpres.Citește și: Liviu Dragnea, despre pensia uriașa a lui Augustin…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor informatii potrivit carora procurorul general Augustin Lazar, inainte de 1989, ca procuror la Alba, ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist si face verificari, au precizat reprezentantii institutiei. Reprezentantii…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind „o serie de afirmații false lansate in spațiul public”. Declarațiile vin dupa ce o publicație online a scris ca Augustin Lazar „a refuzat in doua randuri sa elibereze un dizident anticomunist”, Iulius Filip.

- Domnul Calin Popescu Tariceanu a punctat decisiv intr-o emisiune tv aratatand ca protestele de strada impotriva OUG 7 sunt generate de exacerbari rauvoitoare ale Opozitiei „Romania e in tensiune politica permanent. Eu ma intreb cați din oamenii obișnuiți sunt atat de framantați de politica și nu sunt…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit, sambata, la Reșița, despre pericolul "statului paralel", despre care spune ca este un "sistem care se apropie de poliție politica și de teroare in Romania". "E cineva aici in sala care are curaj sa vorbeasca la telefon despre orice cu oricine? Despre asta vorbim,…

