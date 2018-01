Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a spus luni seara, la Antena 3, ca are cunoștința despre lucruri abuzive. „Trebuie spuse, trebuie stiute. Vorbim de o perioada neagra din...

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- La sfarșitul intalnirii de ieri a social-democraților, președintele PSD, Liviu Dragnea a anunțat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv Național se va intruni, din nou, la Iași. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor fi convocați…

- Cu cine joaca tenis oamenii care se lupta pentru șefia FR de Tenis. Președintele Federației, George Cosac, bate mingea cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, iar ”revoluționarul” Marius Vecerdea il antreneaza pe șeful statului, Klaus Iohannis. De fapt, Vecerdea este finul lui Iohannis.…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri în contractie cu cele declarate public de anumite persoane. "Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut în contradictie…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat ca vrea sa mearga la comisia parlamentara de control a activitatii SRI si i-a dat semnale presedintelui comisiei Claudiu Manda in acest sens, mentionand ca s-ar putea sa detina informatii de care nici el sa nu fie constient ca sunt importante. "Si…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Comisia juridica, raport favorabil la legea ANI care protejeaza de conflicte de interese alesii din perioada 2007-2013 Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil cu amendamente admise la Legea ANI, care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care…

- Comunicat. Prefectul Județului Arad, doamna Florentina Horgea, a convocat, la sediul Instituției Prefectului – Județul Arad, Comisia de monitorizare a aplicarii prevederilor OUG nr. 82 din 2017, pentru modificarea și...

- Un barbat costumat in Moș Craciun a ajuns in Parlament, la Comisiile de Buget-Finanțe, pentru a vedea cum sta bugetul pe anul 2018. De la aceasta Comisie, Moș Craciun i-a transmis lui Liviu Drangea ca i-a pregatit cadou un loc intr-o celula la Jilava.”Cu siguranța fiecare merita cate ceva,…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției nu va lucra pe perioada doliului național instituit in memoria Regelui Mihai. Propunerea a fost facuta joi de senatorul PSD Nicolae Moga și adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, Comisia își va sista lucrarile…

- Comisia parlamentara de control a activitații SRI a decis, ieri, sa-i invite la audieri pe fostul director SRI, George Maior, și pe fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, temele vizate fiind intalnirile informale dintre politicieni, magistrați și reprezentanți ai serviciilor secrete, precum și…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitatii SRI se vor regasi fostul presedinte Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, si George Maior, fost director…

- Prezent aseara la postul național de televiziune, președintele Traian Basescu a declarat ca se va prezenta la Comisia parlamentara de control al activitații SRI, dar așteapta ca, mai intai, la comisie sa fie audiați fostul prim-adjunct al directorului SRI generalul Florian Coldea și fostul director…

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca, in opinia sa, intr-o perioada foarte scurta, Liviu Dragnea va demisiona de la sefia Camerei Deputatilor.''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada…

- UNJR: Raspunderea materiala a magistratilor trebuie corelata cu cea penala si disciplinara Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor si Asociatiei Magistratilor, Dana Girbovan, sustine ca propunerea adoptata de Comisia parlamentara legata de raspunderea magistratilor va usura procesul prin…

- ''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada foarte scurta pana va demisiona. Zbaterile astea cu cererea la comisie (Comisia parlamentara de control a activitații SRI, n.r.) a demiterii unui general de cariera (generalul Dumitru Dumbrava, n.r.), chestia cu microfonul…

- Deputatul PNL Cezar Preda sugereaza ca demisia lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților ar fi iminenta. El a adaugat ca Dragnea și-a fixat doi inamici publici: generalul SRI in rezerva Florian Coldea și șefa DNA Laura Codruța Kovesi. „Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura,…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei au aprobat un amendament potrivit caruia se considera vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat functia de notar de stat."Constituie vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat…

- "Și eu trebuie sa spun ca am fost revoltat de comunicatul de presa scris de un funcționar din Departamentul de stat al partenerului nostru strategic. Și eu sunt bucuros ca cei doi președinți ai Camerelor Parlamentului au aparat instituția fundamentala in țara aceasta in fața chiar și a partenerului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca pana acum nu s-a discutat in comisie despre o invitare la audieri a lui Liviu Dragnea, in contextul in care s-a spus despre acesta ca a avut intalniri private cu Florian Coldea si Laura Codruta…

- Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (USR), membru in Comisia SRI, a acuzat, marti, politizarea comisiei, aratand ca decizia de solicitare a demisiei generalului Dumbrava a fost una politica si ca PSD sacrifica orice, chiar si militari de cariera, pentru a-l salva pe Dragnea. „Am ajuns intr-un…

- "Foarte bine ca l-a intrebat (n.r. : secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson pe ministrul de Externe Teodor Melescanu) si poate acum se lamureste si domnul Tillerson si poate si ambasada SUA cu aceasta mare furtuna intr-un pahar cu apa. Noua ne-a spus joi la Caras, domnul Badalau, presedinte executiv…

- Ponta, despre participarea lui Dragnea la taierea porcului, alaturi de Kovesi: Acum e luptator cu statul paralel, atunci era parte a lui, a spus fostul premier, duminica, la Antena 3 . Ponta a spus ca nu are imagini de la taierea porcului și nici nu știe de existența acestora. El a precizat ca de obicei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, la Baile Herculane, ca senatorii din Comisia de Aparare s-au aflat ”la o activitate la invitatia unui sef de institutie importanta”, cand ar fi trebuit sa se ia in discutie achizitionarea primului sistem de rachete Patriot, dar ca nu vor fi probleme.…

- Initiativa legislativa care prevede modificarea articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova si introducerea sintagmei "limba romana' in locul celei "moldovenesti' a fost avizata pozitiv miercuri de Comisia parlamentara pentru cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media, informeaza…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, joi, la audierile in comisia parlamentara care ancheteaza cresterea tarifelor la energie, ca preturile nu intra in competenta sa, dar le-a urmarit cu atentie si a concluzionat ca ele au fost influentate si de conditiile meteo din acest an. "In data…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a relatat Comisiei SRI faptul ca George Maior si Florian Coldea îsi tineau zilele de nastere la sediul SRI K2, unde participau politicieni de la PSD, PDL, PNL, dar si persoane din zona justitiei. "Horia Georgescu, ne-a relatat despre zile de…

- Fostul mare dinamovist Gheorghe Mulțescu a comentat situația de in care a ajuns echipa sa de suflet, dar spune ca nu aceasta e cea mai neagra perioada din istoria clubului. "Nu este cea mai dramatica, cea mai neagra perioada din istoria lui Dinamo. Un moment cu adevarat urat a fost cel din 1990, dupa…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, informeaza Agerpres. Comisia parlamentara de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Vasii dupa ce aceasta a spus…

- Inaintea anului 2014, cand Serviciul de Informații era condus de directorul George Maior și prim-adjunctul Florian Coldea, cei doi s-au implicat in Justiție, Guvern și Parlament, manevrandu-le in interese proprii, a acuzat fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, audiat ieri in Comisia parlamentara de control…

- O comisie numita prin ordin de ministru, condusa de secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Dragoș Titea, s-a mutat la TAROM de marți și iși va desfașura activitatea zi de zi acolo, luand masuri concrete de reorganizare pe paliere mai mici sau mai mari de activitați și de eficientizare,…

- "Am aflat si eu o data cu dumneavoastra...nu am de unde sa stiu mai mult. Daca va fi invitat domnul Maior, Coldea sau Kovesi la Comisie vom sti mai multe, daca nu ramane un eveniment de Craciun. E anormal locul unde s-a petrecut evenimentul, dar romanii de Craciun asta fac..taie porcul. Dragnea se…

- Fostul președinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Actualul senator a vorbit despre celebra 'pomana a porcului' la care ar fi participat George Maior, Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi, Liviu Dragnea sau Victor Ponta. Seful PSD a fost pur si simplu distrus de Basescu."Despre…

- Elena Udrea a declarat ca Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi sau George Maior nu s-ar fi implicat in cursul derularii alegerilor parlamentare, ci dupa terminarea lor. Ea a declarat ca s-a incercat intervenția dupa alegeri atunci cand Catalin Voicu a vrut blocarea validarii votului la Curtea de…

- Fostul deputat Elena Udrea a venit in Comisia parlamentara pentru alegerile din 2009 și a explicat ca in relația dintre servciile secrete și cercul de putere totul era pe bani.”Sa nu credeți ca aici se facea ceva doar de dragul puterii. Acești șefi ai SRI au foarte mulți bani, sunt oameni…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, ca va lamuri doar in Comisia parlamentara de control a activitații SRI subiectul prezenței sale la intalniri informale alaturi de șefa DNA Laura Codruța Kovesi și fostul prim-adjunct SRI Florian Coldea.