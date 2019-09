Draga Toader Paleologu, de ce Candidezi din partea unui turnator la Securitate?!

Toadere, Nu poti sa ma ignori, cum o fac toti ceilalti candidati la Presedintie…fiindca am avut impreuna multe emisiuni memorabile ! Nu poti sa nu stii ca eu mi-am anuntat Candidatura la Presedintie inca din 2 Decembrie 2018, in prima zi de Centenar, cind doar Iohannis isi anuntase candidatura ! Altfel, cum candidezi daca nu iti cunosti competitorii ? Daca nu ai stiut, te inteleg, esti boem, esti in siajul brandului tatalui tau, Seniorul Paleologu, esti un rasfatat al Sistemului fiindca ai beneficiat de pozitii si functii bune sub Basescu Presedinte ! Si bani multi ! Recunosc, nu mi-a placut…