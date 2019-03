Dr. Simona Tivadar, despre consumul de soia în timpul postului In stilul caracteristic, plin de umor, dr. Simona Tivadar, medic primar diabet și boli de nutriție, comenteaza in cartea sa obiceiul romanilor de a consuma soia și produse din soia in timpul postului, obicei care este periculos pentru sanatate și care contravine ideii de post. Alimentația in post: ”De ce, de ce Dumnezeule, va indopati cu soia?” ”Presupunand ca nu apartineti rasei galbene – sa nu aud comentarii deplasate, rasiste, de superioritate a „albilor“! – si nici nu aveti – Doamne fereste! – insuficienta renala, raspunsul va fi clar nu. Atunci de ce, de ce Dumnezeule, va indopati cu soia?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

