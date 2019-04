Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, concentrand in ultimii ani la frontiera estica a NATO unitati de atac, a avertizat secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al...

Analistul de politica externa Iulian Chifu a comentat eventualele exerciții militare rusești din zona Romaniei. El este de parere ca aceste intenții trebuie gandite in termenii razboiului psihologic și nu trebuie exagerata amploarea lor.

- Dupa ce a dislocat in Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continua jocurile de razboi in zona Marii Negre aducand peste 1.500 de militari care efectueaza exercitii. Practic, este vorba de niste manevre in care este implicata si o cantitate mare de tehnica militara, fiind mobilizate…

Conflictul istoric NATO - Rusia pare departe de a fi finalizat, iar retragerea SUA din tratatul INF pare ca a adancit disputa. Romania este in acest joc și ea vizata.

Institutul Suedez pentru Sudii in Aparare susține intr-o analiza ca Rusia se pregatește de un razboi mondial, relateaza stirileprotv.ro.

- Agenția suedeza pentru Cercetare in Aparare, o agenție guvernamentala care ține de Ministerul Apararii din Suedia, considera ca acțiunile rusești din ultimii zece ani demonstreaza ca Moscova se pregatește de un razboi Mondial.

- Expertii Institutului National pentru Cercetare in Domeniul Apararii din Suedia au publicat un raport in care sustin ca Rusia se pregateste de un razboi in toata regula. Ei au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat miscarile si exercitiile realizate de fortele armate ale tarii…

- NATO reaminteste ca scutul antibalistic de la Deveselu este pur defensiv, iar acuzatiile Rusiei sunt doar o incercare de a distrage atentia de la incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare.