Două treimi dintre norvegieni consideră că Rusia şi Putin reprezintă o ameninţare Majoritatea covârsitoare a norvegienilor considera ca Rusia si presedintele acestei tari, Vladimir Putin, reprezinta o amenintare pentru întreaga lume - potrivit unui sondaj Ipsos, comandat de ziarul Dagbladet. Studiul sociologic arata ca 67% din populatia Norvegiei considera ca Putin si Rusia sunt o amenintare la adresa pacii mondiale, numarul norvegienilor care au o astfel de opinie fiind cu 10% mai mare decât în decembrie anul trecut, potrivit Rador.



Mai mult decât atât, vara trecuta, aceasta cifra era de 45%, ceea ce arata ca, în doar un an,…

