Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana dinaintea sarbatorii de Paste ai de facut o mie de lucruri si nu ai timp prea mult de gatit? Nu trebuie sa renunti la post. Pur si simplu, opteaza pentru mancaruri care se pregatesc usor. Mai jos sunt 3 retete simplu de preparat, inlusiv o prajitura delicioasa, fara zahar. Prajitura de…

- Trucul ascuns de marile gospodine! Vezi ce sa pui in apa in care fierbi ouale de Paște, ca sa se curețe foarte repede și frumos Trucul ascuns de marile gospodine! Ce sa pui in apa in care fierbi ouale de Paște, ca sa se curețe foarte repede și frumos! Un ingredient banal pe care il ai in bucatarie și…

- Tiramisu – un desert simplu Atunci cand cautați rețete de dulciuri care sunt ușor de facut, nu le treceți cu vederea pe cele de tiramisu. Acest desert este foarte popular peste tot in lume, mai ales ca este unul foarte simplu. Ingrediente accesibile – pentru a obține un tiramisu delicios…

- Unele evenimente trebuie tratate cu umor. Așa iși argumenteaza deputata din Partidul Șor, Marina Tauber, gestul de la prima ședința a Parlamentului cand s-a prezentat in sala plenului cu un parasolar.

- Horoscop. Saptamana care incepe aduce doar lucruri proaste pentru aceste trei semne zodiacale, transmite realitatea.net.FECIOARA - Perioada care tocmai incepe te duce intr-o zona gri, in care nu mai știi exact ce simți.

- Paște 2019. Arsenie Boca, predica Paște 1949. Ce ii indemna pe credincioși. "Prin Sfinta Cruce, prin suferinta unei rastigniri in viata, se intra in Imparatia lui Dumnezeu. Si se intra cu atit mai sigur cu cat rabdam o rastignire nedreapta!", ii indemna pe oameni parintele Arsenie Boc "Iisus…

- Rețete mancare post. Tiramisu de post, fara ou și mascarpone. Tiramisu este unul dintre cele mai iubite deserturi, chiar și in post. Delicioasa prajitura are și o varianta adaptata pentru cei care postesc. Este o rețeta simpla și gustoasa. Iata cum se prepara.

- Problemele frecvente pe care le are site-ul ANAF, in special cand este vorba despre depunerea unor declaratii online ar trebui sa-i determine pe contribuabili sa se grabeasca, desi, teoretic, ar mai avea la dispozitie cel putin doua saptamani.