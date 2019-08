Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea epidemiei de pesta porcina africana in Bulgaria, care ameninta industria locala a carnii de porc, este foarte ingrijoratoare, a declarat joi un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, transmite AGERPRES.Una din cele mai sarace tari din UE, Bulgaria a raportat…

- Autoritatile de la Sofia au anuntat ca vor sacrifica 17.000 de porci la al cincilea caz raportat in ultimele doua saptamani. Pana acum au fost eutanasiati peste 100.000 de porci la celelalte patru ferme unde s-a descoperit pesta porcina africana. In total, Bulgaria a confirmat peste 20 de focare…

- La Milești, raionul Nisporeni, a murit un porc, iar diagnosticul stabilit a fost pesta porcina africana. La finele saptamanii trecute, Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor a confirmat existența focarului de pesta porcina africana la Milești. Localitatea se afla chiar la frontiera cu satul…

- Au fost descoperite noi focare de pesta porcina africana in doua localitati din judetul Galați, in exploatatii de la marginea localitatilor Schela si Slobozia Corni. Anunțul a fost facut de directorul Directiei Sanitar-Veterinare pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Galati, Carmen Stroia. Aceasta a…

- Autoritatile din Arges anunta ca trei noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate in judet, unul pe un fond de vanatoare din zona comunei Vulturesti, iar alte doua in gospodarii din comuna Vladesti, potrivit news.ro.Citește și: USR lanseaza un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis:’Asta…

- Autoritatile bulgare au raportat astazi descoperirea unui focar de pesta porcina africana la o ferma de porci in apropiere de orasul Ruse, in nord-estul țarii. "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati", a declarat o purtatoare de cuvant de la Autoritatea sanitar…

- Laos a confirmat existența primelor focare de pesta porcina africana (ASF) in provincia Saravane din sudul țarii, a anunțat joi Organizația Mondiala pentru Sanatate Animala (OIM), potrivit Reuters, scrie Mediafax.Statul sud-asiatic a raportat existența a șapte focare ale virusului ASF in mai…

- Dupa un an de la izbucnirea epidemiei de pesta porcina africana (PPA), in Romania, specialistii Comisiei Europene scriu negru pe alb: in ciuda recomandarilor Bruxelles-ului, autoritatile noastre n-au facut nici pe departe tot ce ar fi trebui ca sa combata rapandirea bolii. Asa se face ca pesta s-a extins…