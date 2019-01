Consiliul Județean Cluj informeaza participanții la trafic in legatura cu faptul ca, datorita condițiilor meteorologice deosebite inregistrate pe parcursul zilei de miercuri, 16 ianuarie 2019, respectiv viscol și vant in rafale puternice in mai multe zone ale județului, mai multe drumuri județene au fost afectate de nameții de zapada formați pe carosabil. In aceste condiții, …