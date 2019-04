Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov este judecat astazi la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce a facut apel in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Darius Valcov nu s-a prezentat la primul termen, dar a trimis instanței o solicitare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa discute, luni, un nou termen al apelului in dosarul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a fost achitat in prima instanta intr-un dosar de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia,…

- Luni dimineața, 25 februarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanarea procesului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, pentru 25 martie. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul…

- Darius Valcov se afla la volanul unui autoturism pe drumul national DN 65, care face legatura intre Slatina si Pitesti, cand a fost luat de radar in localitatea Cerbu din judetul Arges. Pentru ca depasise viteza legaa in localitate, politistii i-au aplicat fostului primar al Slatinei o sanctiune…