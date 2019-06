Procesul in care sunt judecați, printre alții, fostul procuror șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan și fostul comisar șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbceanu pentru fapte de represiune nedreapta respectiv luare de mita a continuat luni, 3 iunie, la Inalta Curte de Casație și Justiție cu audierea a doi martori foarte importanți. In The post Dosarul Berbeceanu: Un martor important confirma deconspirarea unor percheziții. De aici a pornit ancheta DIICOT fața de fostul șef al BCCO Alba Iulia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .