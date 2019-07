"Fara nicio indoiala, am doborat-o", a declarat presedintele american de la Casa Alba.



"Nu exista nicio indoiala ca este vorba despre o drona iraniana", a adaugat consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton.



Putin mai devreme, un responsabil american a declarat sub acoperirea anonimatului ca SUA dispun de "probe clare" privind distrugerea dronei iraniene, anuntata joi de Donald Trump.



"Avem probe foarte clare", a declarat acest responsabil sub acoperirea anonimatului, evocand o posibila inregistrare video. "Drona lor s-a apropiat prea mult de…