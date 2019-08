Donald Tusk: Scrisoarea trimisă de Boris Johnson nu oferă alternative realiste la plasa de siguranţă ''Plasa de siguranta este o polita de asigurare pentru a evita o frontiera dura pe insula Irlanda daca nu, sau pana cand, este gasita o alternativa. Aceia care sunt impotriva plasei de siguranta si care nu propun alternative realiste sustin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar daca ei nu recunosc acest lucru'', a scris Donald Tusk pe Twitter, raspunzand astfel la scrisoarea trimisa luni de seful executivului britanic. In aceasta scrisoare, Boris Johnson a propus ca UE sa renunte la mecanismul ''plasei de siguranta''. La randul sau, Comisia Europeana a subliniat marti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

