Discursul lui Donald Tusk a fost tradus de Dan Marașescu, șeful unitații de limba romana a traducatorilor de la Consiliul Uniunii Europene, format la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

”Am vazut reacțiile și pe Facebook și sunt surprins de ce amploare au luat lucrurile, eu nu mi-am facut decat treaba”, a declarat Dan Marașescu (43 de ani) pentru Transilvania Reporter.

”Discursul și l-a scris el singur, nu știu cine i-a furnizat citatele, dar cea mai mare parte a scris-o singur. Eu am primit textul in engleza și apoi l-am tradus. Am facut și o inregistrare vocala și…