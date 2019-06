Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul a facut cunoscuta vineri o anexa a acordului privind imigratia ilegala pe care l-a incheiat la 7 iunie cu Statele Unite, un document pe care presedintele Donald Trump il prezentase drept confidential, relateaza AFP potrivit Agerpres. Potrivit acestui document care a fost distribuit…

- Mexicul a facut cunoscuta vineri o anexa a acordului privind imigratia ilegala pe care l-a incheiat la 7 iunie cu Statele Unite, un document pe care presedintele Donald Trump il prezentase drept confidential, relateaza AFP. Potrivit acestui document care a fost distribuit jurnalistilor…

- In cursul negocierilor de saptamana trecuta cu Washingtonul, a indicat ministrul, Mexicul a refuzat ca migrantii prezenti pe teritoriul mexican si care doresc sa solicite azil in Statele Unite sa o faca in Mexic. Reprezentantii Mexicului au acceptat totusi sa reexamineze aceasta problema in termen…

- Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu anihilarea totala in cazul in care regimul de la Teheran va declanșa un razboi impotriva Statelor Unite. Mesajul publicat pe Twitter de catre Donald Trump vine in contextul intensificarii tensiunilor dintre Washington și Teheran. „Daca Iran vrea…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind închiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia în considerare trimiterea mai multor „soldați înarmați”, relateaza Mediafax citând Reuters. „O caravana…

- Seful statului american, Donald Trump, a anuntat marti ca SUA vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor provenite din Uniunea Europeana. Informatia vine dupa ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru Comert (USTR) al presedintelui american,…

- "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va fi inchisa, este 100% sigur", a declarat de la Casa Alba seful statului american. Inchiderea va fi poate numai "pe sectiuni intinse ale frontierei", si nu pe toata lungimea sa, a precizat el, inainte de a promite un…

- Autoritațile mexicane au ridicat joi nivelul de alerta dupa intensificarea activitații vulcanului Popocatepetl din apropiere de capitala Ciudad de Mexico, care a inceput sa arunce cu aburi și gaze și cu fragmente de roci incinse care au provocat incendii in zonele invecinate, relataeza Reuters.…