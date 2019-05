Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are permisiunea Congresului de a intra in razboi cu Iranul, a declarat joi Nancy Pelosi, presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara), pe fondul escaladarii tensiunilor in regiune, informeaza Reuters. Nancy Pelosi a declarat…

- Administratia Donald Trump nu are aprobarea Congresului pentru a lansa o actiune militara impotriva Iranului, a afirmat joi seara Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, potrivit Mediafax.Nancy Pelosi, unul dintre liderii Partidului Democrat (opozitie), a afirmat ca este multumita…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…

- Presedintele american Donald Trump il va primi luni, 13 mai, la Casa Alba pe premierul ungar Viktor Orban, a anuntat marti administratia prezidentiala de la Washington, transmit Reuters, dpa si AFP. Potrivit comunicatului Casei Albe, cei doi lideri vor discuta despre "modalitati de aprofundare a cooperarii…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sambata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters. "Vom continua sa intindem mana partenerilor…

- Președintele american Donald Trump se va intalni joi cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla in vizita la Washington pentru negocieri comerciale, in conformitate cu programul lui Trump, publicat de Casa Alba miercuri noaptea, relateaza Reuters. Reuniunea este programata sa aiba loc la…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a vorbit miercuri despre tensiunile dintre Statele Unite și Iran, poziționându-le la cote maxime, și a criticat sancțiunile impuse de Statele Unite, considerate un „act de terorism”, conform Reuters, informeaza Mediafax.„Presiunea…